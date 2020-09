Mníchov zavedie od štvrtka povinné rúška na verejných priestranstvách

Mníchov 21. septembra (TASR) - Bavorská metropola Mníchov rozhodla v pondelok o opätovnom zavedení povinného nosenia rúšok v určitých verejných priestoroch a rušných uliciach v centre mesta. Toto opatrenie má začať platiť od štvrtka, informuje televízia ORF.



O povinnosti nosiť rúška zakrývajúce ústa a nos rozhodol krízový štáb vedený starostom Dieterom Reiterom v pondelok popoludní z dôvodu stúpajúich počtov osôb nakazených novým druhom koronavírusu.



V nedeľu pripadalo v Mníchove 55,6 nakazených na 100.000 obyvateľov. Bola tým prekročená hranica 50 infikovaných na 100.000 obyvateľov, od ktorej sa na lokálnej úrovni sprísňujú epidemiologické opatrenia.



Opatrenia sa dotknú aj verejného a súkromného života - od štvrtka sa budú môcť napríklad stretávať skupiny najviac piatich osôb alebo členovia dvoch domácností, uviedol Reiter. Platiť to bude v súkromných i verejných priestoroch a v gastronomických prevádzkach.



Bavorský premiér Markus Söder pre regionálny rozhlas predtým uviedol, že podporuje zavedenie povinného nosenia rúšok v oblastiach, kde nie je možné dodržiavať odstup, alebo to nie je žiaduce.



V Nemecku podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) pribudlo v pondelok 922 nových prípadov nákazy a žiadne úmrtia. Od začiatku pandémie tak v krajine zaznamenali 272.337 pozitívne testovaných osôb a 9386 úmrtí.



Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn vzhľadom na stúpajúci počet nakazených predstavil v pondelok stratégiu vlády v boji proti novému druhu koronavírusu na jeseň a zimu, píše denník Die Welt.



Rýchlotesty na protilátky sa budú okrem iného robiť návštevníkom ošetrovateľských zariadení, aby sa tak zabránilo šíreniu vírusu na týchto rizikových miestach. Od polovice októbra by mali byť zriadené špeciálne ambulancie, kde sa bude ľuďom s príznakmi ochorenia COVID-19 merať telesná teplota. Cieľom je podľa Spahna oddeliť ich od ostatných pacientov a zamedziť tak možnej nákaze.