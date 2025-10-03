< sekcia Zahraničie
Mníchovské letisko obnovilo prevádzku, prerušenie sa dotklo 30 letov
Nemecká polícia tvrdí, že niekoľko ľudí spozorovalo večer v blízkosti letiska dron a neskôr ho videli aj nad areálom letiska.
Autor TASR
Mníchov 3. októbra (TASR) - Na mníchovskom letisku v piatok ráno obnovili prevádzku, ktorú prerušil spozorovaný dron v jeho blízkosti. Lety obnovili o 5.50 a celkovo ich bolo 30 odklonených alebo zrušených. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Hovorca nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa informoval, že „letecká prevádzka bola obnovená podľa plánu“. Celkovo bolo zrušených alebo odklonených 19 letov tejto spoločnosti.
Letisko uviedlo, že uviaznutým cestujúcim poskytlo spacie vaky, prikrývky, nápoje a občerstvenie.
Nemecká polícia tvrdí, že niekoľko ľudí spozorovalo večer v blízkosti letiska dron a neskôr ho videli aj nad areálom letiska.
Vo štvrtok po 22.00 h preto preventívne uzavreli dráhy na letisku a polícia prehľadala oblasť, nič však nenašla. Do akcie sa zapojil aj policajný vrtuľník.
AFP pripomína, že podobné incidenty ako v Mníchove sa v uplynulých týždňoch udiali aj v Dánsku, Nórsku či Poľsku. Kto za nimi stojí nie je jasné. Niektoré európske krajiny obviňujú Rusko, ktoré to však odmieta.
Hovorca nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa informoval, že „letecká prevádzka bola obnovená podľa plánu“. Celkovo bolo zrušených alebo odklonených 19 letov tejto spoločnosti.
Letisko uviedlo, že uviaznutým cestujúcim poskytlo spacie vaky, prikrývky, nápoje a občerstvenie.
Nemecká polícia tvrdí, že niekoľko ľudí spozorovalo večer v blízkosti letiska dron a neskôr ho videli aj nad areálom letiska.
Vo štvrtok po 22.00 h preto preventívne uzavreli dráhy na letisku a polícia prehľadala oblasť, nič však nenašla. Do akcie sa zapojil aj policajný vrtuľník.
AFP pripomína, že podobné incidenty ako v Mníchove sa v uplynulých týždňoch udiali aj v Dánsku, Nórsku či Poľsku. Kto za nimi stojí nie je jasné. Niektoré európske krajiny obviňujú Rusko, ktoré to však odmieta.