Mnohé cyperské základné a stredné školy dostali bombové vyhrážky

Nikózia 17. mája (TASR) - Cyperské školy dostali v piatok ráno e-mailom bombové vyhrážky, okamžite prijali opatrenia a evakuovali deti z tried. TASR sa odvoláva na agentúru DPA a portál Cyprus Mail.



Hovorca cyperskej polície informoval, že výhražnú správu dostali takmer všetky základné a stredné školy, ale aj niektoré materské školy. Polícia tieto správy kategorizovala ako hrozby s islamistickým pozadím.



E-mail zverejnili vo viacerých médiách. Autori sa podľa DPA odvolávali na islamské právo (šaría), ktoré podľa ich chápania vyžaduje potrestanie všetkých neveriacich. Hrozba bola napísaná v zlej gréčtine a podľa všetkého bola preložená prostredníctvom internetové prekladača, uviedla polícia.



Na niektorých školách už hasiči skontrolovali budovy a deti sa vrátili do svojich tried, spresnila tamojšia predsedníčka odborového zväzu učiteľov základných škôl Myria Vassiliová.



Cyperská tlačová agentúra (CNA) informovala, že tamojšie ministerstvo školstva v reakcii na vyhrážky poslalo rodičom niektorých žiakov správy, že školy sú v kontakte s úradmi a že nie je dôvod na obavy. V niektorých školách ešte ostávajú žiaci na ihrisku a kontroly budov ešte len prebehnú.



Noviny Fileleftheros informovali, že e-mail zrejme pochádzal z Ruska. Upozornili však, že mohlo dôjsť k zmene viditeľnosti polohy používateľa prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPN).



Policajné oddelenie pre počítačovú kriminalitu v súčasnosti túto záležitosť vyšetruje a na policajnom riaditeľstve v Nikózii sa koná mimoriadne zasadnutie.