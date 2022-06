Mnohé európske krajiny hlásia nárast počtu nakazených koronavírusom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 22. júna (TASR) - V posledných týždňoch mnohé štáty Európy hlásia zvýšenie počtu ľudí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Prvou postihnutou krajinou bolo Portugalsko. V máji zaznamenalo výrazný nárast počtu nových prípadov, ktorý začiatkom júna dosiahol vrchol takmer 30.000 prípadov denne. Odvtedy začala vlna ustupovať, konštatoval v stredu spravodajský web lavoixdunord.fr.V Spojenom kráľovstve sa denné počty nakazených opäť blížia k maximálnej úrovni od začiatku pandémie.Podľa najnovšej správy ministerstva zdravotníctva aj Taliansko zaznamenalo za 24 hodín – od soboty do nedele – až 30.526 nových prípadov, pričom v priebehu siedmich dní ich počet vzrástol o 63,4 percenta. Rovnaký osud postihol i Nemecko, píše lavoixdunord.fr.Za posledných desať dní sa šírenie SARS-CoV-2 zrýchlilo aj v pevninskom Francúzsku, kde počet nakazených presiahol 44.000 denne (v priemere za sedem dní).Tento nárast možno vysvetliť kombináciou dvoch vplyvov, vysvetľuje Mircea T. Sofonea, prednášajúci epidemiológiu na univerzite v Montpellieri.Podľa neho na jednej strane dochádza u ľudí k "", keď sa časom znižuje "", a na druhej strane svoju rolu zohráva aj príchod nových subvariantov omikronového variantu koronavírusu – BA.4 a najmä BA.5.Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v polovici júna upozornilo, že rovnako ako v predchádzajúcich vlnách môže celkový nárast prípadov chorých na covid viesť k zvýšenému počtu hospitalizácií, hospitalizácií v kritickom stave a úmrtí.ECDC vyzvalo európske krajiny, aby "" a udržiavali v chode systémy testovania a monitoringu." uvádza sa v správe ECDC.Niektoré európske krajiny už v súvislosti s nárastom počtu infikovaných oznámili nové preventívne opatrenia.Taliansko napríklad v polovici júna rozhodlo o predĺžení povinnosti nosiť respirátory FFP2 vo verejnej doprave – okrem lietadiel – do 30. septembra.Šéf Svetovej lekárskej asociácie (WMA) Frank Ulrich Montgomery tiež vyzval na rýchle prijatie "" na boj proti pandémii, ktoré zahŕňajú ochranu rúškami a respirátormi, očkovanie a obmedzenie kontaktu.V súvislosti s opätovným nárastom počtu ľudí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 vo Francúzsku tamojšie úrady opäť vyzvali starších ľudí, aby sa dali zaočkovať druhou posilňovacou dávkou, informovala v stredu francúzska spravodajská televízia BFM.BFM dodala, že francúzska vláda sa už rozoslaním e-mailov obrátila na seniorov, aby ich povzbudila k očkovaniu už teraz – bez toho, aby čakali na posilňovacie vakcíny, ktoré by mali byť k dispozícii na jeseň.Pôjde o nové verzie vakcín, ktoré budú účinnejšie proti subvariantom omikronového variantu koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré spôsobujú vzostup epidémie.