Mnohé krajiny EÚ navrhujú spoločný prístup k bojkotu olympijských hier

Brusel 13. decembra (TASR) - Francúzsko a Holandsko sa snažia dosiahnuť spoločný prístup Európskej únie k diplomatickému bojkotu budúcoročných zimných olympijských hier, ktoré sa budú konať v Číne. Avšak je nepravdepodobné, že v tejto súvislosti príde k dohode v blízkom čase. V pondelok to uviedli diplomati a ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ, ktorých citovala agentúra Reuters.



"Viete veľmi dobre, rovnako ako aj ja, že dnes ani tento týždeň nenájdeme riešenie týkajúce sa olympijských hier," uviedol luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn.



Vedúci predstavitelia Európskej únie plánujú tento problém riešiť aj na svojom tohtoročnom poslednom summite, ktorý sa koná tento týždeň. Do programu pritom túto záležitosť oficiálne zaradili Paríž a Amsterdam.



Európski diplomati uviedli, že Maďarsko, ktoré je najbližším európskym spojencom Číny, bojkot určite nepodporí, avšak ostatných 26 členských krajín môže spoločné riešenie nájsť.



Za to, aby EÚ mala k tejto problematike jednotný postoj, sa postavila už Litva a šéfovia diplomacie Francúzska a Nemecka, ako aj bývalý rakúsky kancelár Alexander Schallenberg. Ten sa však neskôr od bojkotu hier odklonil.



"Máme jasný postoj k ľudským právam v Číne, ale nemyslím si, že je užitočné, aby sa olympijské hry umelo stali politickou udalosťou," uviedol Schallenberg.



Toto váhanie bývalého rakúskeho kancelára pritom podľa Reuters odráža snahu EÚ o nájdenie zlatej strednej cesty medzi Spojenými štátmi a Čínou. EÚ je v otázke Číny vnútorne rozdelená, čo možno vidieť na príklade Maďarska. Čína je tiež druhým najväčším obchodným partnerom Európskej únie, pričom veľké nemecké spoločnosti nemajú rady, keď sú ich investície ohrozené, analyzuje Reuters.



Napriek tomu sa však EÚ v apríli pridala k Spojených štátom a Británii pri uvaľovaní sankcií na čínskych predstaviteľov v súvislosti s dodržovaním ľudských práv v Číne. Týmto krokom však bola ohrozená nová investičná zmluva medzi EÚ a Čínou, pretože Peking pristúpil k zavedeniu odvetných sankcií, píše Reuters.



Diplomatický bojkot februárových olympijských hier v Pekingu už ohlásili napríklad Spojené štáty, Kanada, Austrália, či Británia, ktoré na toto podujatie pre obavy v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv v Číne nepošlú svojich vládnych predstaviteľov.