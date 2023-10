Mnohí v BR OSN odsúdili útoky Hamasu, spoločné vyhlásenie neprijali

New York 9. októbra (TASR) - Mnohí členovia Bezpečnostnej rady OSN odsúdili v nedeľu na mimoriadnom zasadnutí palestínske militantné hnutie Hamas za jeho rozsiahly útok voči Izraelu. Spojené štáty však napriek tomu vyjadrili poľutovanie nad nedostatkom jednomyseľnosti v tejto otázke, informuje TASR podľa agentúry AFP.



USA a Izrael vyzvali na zasadnutí na dôrazné odsúdenie Hamasu, ktorý ovláda pásmo Gazy. "Útoky Hamasu odsúdilo veľké množstvo krajín. Samozrejme, že nie všetky," povedal médiám po zasadnutí za zatvorenými dverami zástupca amerického veľvyslanca pri OSN Robert Wood. "Na jednu z nich by ste prísť aj bez toho, aby som čokoľvek dodal," uviedol Wood, čím podľa AFP jasne narážal na Rusko, ktorého vzťahy so Západom sa prudko zhoršili odvtedy, ako vlani vo februári napadlo Ukrajinu.



BR OSN neuvažovala na stretnutí podľa vyjadrenia viacerých diplomatov o prijatí nijakého spoločného vyhlásenia, tobôž nie záväznej deklarácie. Viacerí členovia BR OSN na čele s Ruskom pritom dúfali, že zasadnutie sa zameria na širšie témy, ako len odsúdenie Hamasu. "Mojím posolstvom bolo okamžite zastaviť boje a prejsť k prímeriu a zmysluplným rokovaniam, o ktorých (BR OSN) hovorí už celé desaťročia," povedal ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia. Aktuálna situácia v Izraeli je podľa neho "čiastočne dôsledkom nevyriešených problémov".



Čína, ktorá je vo všeobecnosti v BR OSN spojencom Ruska, uviedla, že spoločné vyhlásenie by v tejto veci podporila. "Je nenormálne, že Bezpečnostná rada nič nehovorí," povedal čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün, ktorý už skôr prisľúbil čínsku podporu pre odsúdenie "všetkých útokov voči civilistom".



Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan na zasadnutie priniesol snímky zachytávajúce izraelských civilistov zajatých hnutím Hamas. "Toto sú vojnové zločiny - očividné, zdokumentované vojnové zločiny," povedal. S apelom na BR OSN dodal, že toto "nepredstaviteľné zverstvo musí byť odsúdené". Izraelu podľa jeho slov musí byť poskytnutá dôrazná podpora, aby mohol brániť seba aj celý slobodný svet.



Palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr, ktorý ako vysvetľuje AFP zastupuje palestínsku samosprávu na okupovanom západnom brehu Jordánu a nie konkurenčný Hamas v pásme Gazy, vyzval Bezpečnostnú radu, aby svoju pozornosť zamerala na ukončenie izraelskej okupácie. "Bohužiaľ, história sa pre niektoré médiá a politikov začína vtedy, keď sú zabíjaní Izraelčania," povedal.



"Teraz nie je čas na to, aby Izrael ešte posilnil svoje hrozné rozhodnutia. Je čas povedať Izraelu, že musí zmeniť kurz a že existuje cesta k mieru, na ktorej nebudú zabíjaní ani Palestínčania, ani Izraelčania," dodal.