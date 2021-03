Mnohí Nemci po zrušení karantény plánujú Veľkú noc na Malorke

Madrid 20. marca (TASR) - Desaťtisíce Nemcov si na poslednú chvíľu plánujú veľkonočné pobyty na španielskom ostrove Malorka. To pobúrilo mnohých Španielov, ktorí tam ísť nemôžu pre zákaz pohybu medzi regiónmi.



"Nemá absolútne žiadny zmysel, že v Španielsku sa nemôžeme pohybovať medzi regiónmi, ale cudzinec sem môže vstúpiť a šíriť infekciu," vyhlásil 23-ročný Emilio Rivas, ktorý žije v Madride. Mladý daňový úradník by sa tiež chcel dostať cez sviatky z mesta, musí však zostať doma, pretože v Španielsku je zakázané cestovanie medzi regiónmi počas Veľkej noci, aby sa zabránilo opakovaniu prudkého šírenia nákazy po zmiernení vianočných obmedzení. Miera infekcie Španielska je pritom aktuálne najnižšia od augusta.



Turisti z európskych krajín s vyššou mierou infekcie, ako sú Francúzsko alebo Nemecko, však môžu priletieť na dovolenku, ak majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, čo dokonca aj španielsky epidemiológ Fernando Simón označil za „nevhodné“.



Po tom, ako vláda v Berlíne minulý týždeň zrušila karanténu pre cestujúcich, ktorí sa vracajú z Baleárskych ostrovov, dopyt po letoch na španielske súostrovie prudko vzrástol. V uliciach Madridu už teraz možno stretnúť turistov z Francúzska a iných krajín.



Nemecká vláda pritom stále neodporúča "nepodstatné cestovanie". Skutočnosť, že nevydala cestovné varovanie nie je výzvou na vycestovanie, upozornia začiatkom týždňa hovorkyňa nemeckého ministerstva zahraničných vecí.



Dôchodkyňa Angelines Ruizová, ktorá žije v Madride, musela zrušiť cestu do regiónu Extremadura pre zákaz pohybu po krajine. Dodala, že sa tiež bojí, aby sa nenakazila niekým z Francúzka či Nemecka.



Napriek reptaniu Španielov bude návrat Nemcov, ktorí utekajú za slnkom vítanou injekciou pre chorľavejúci turisticky priemysel Španielska. Vlani počet zahraničných turistov v krajine v dôsledku pandémie klesol až o 80 % na 19 miliónov, a bol tak najnižší od roku 1969.



Podľa odhadov think tanku Funcas sa v roku 2020 príspevok turistického priemyslu k hrubému domácemu produktu (HDP) Španielska znížil na 4 % až 5 % z 12 % v roku 2019.



V samotnom Nemecku majú pritom hotely a dovolenkové zariadenia zakázané ubytovávať turistov, takže jedinou možnosťou sú zahraničné pobyty.



Eurowings, nízkonákladová dcéra leteckej spoločnosti Lufthansa, pridala na Veľkú noc 300 letov z celého Nemecka na Malorku v reakcii na štvornásobný skok v rezerváciách po zrušení karantény. Aj írsky Ryanair oznámil 200 ďalších spojení z Nemecka na Malorku a do Alicante.



Cestovná kancelária TUI Germany uviedla, že veľkonočné rezervácie sa zdvojnásobili oproti roku 2019 a niektoré hotely na Malorke sú už plne rezervované. Šéf komunikácie spoločnosti TUI fly Aage Dünhaupt ale upozornil, že nočné kluby v obľúbených letoviskách zostanú zatvorené a hotely dokonca zrušili alkohol zdarma v rámci tzv. all inclusive, aby zabránili rušeniu nočného pokoja a výtržnostiam.



Baleráske ostrovy v reakcii na náhly nárast rezervácií uviedli, že vítajú záujem turistov a budú prísne presadzovať požiadavku na negatívny PCR test. "Nie je problém, že ľudia prichádzajú na Baleárske ostrovy. Testujeme všetkých a budeme v tom pokračovať, pokiaľ si to bude vyžadovať zdravotná bezpečnosť," vyhlásila hovorkyňa tamojšieho rezortu zdravotníctva.



Na letisku v Düsseldorfe vyjadrili cestujúci smerujúci na Baleárske ostrovy pochopenie pre nespokojnosť Španielov. "Úplne chápem, ako sa cítia, cestovať v časoch korony je naozaj výsada," povedala jedna z cestujúcich. "Celá vec je trochu nezodpovedná," dodala.