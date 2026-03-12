< sekcia Zahraničie
Mnohí obyvatelia Teheránu nevychádzajú zo svojich príbytkov
Autor TASR
Teherán 12. marca (TASR) - Vzhľadom na pokračujúce izraelské nálety a správy o nebezpečnej situácii, zostáva veľa obyvateľov hlavného mesta Iránu vo svojich príbytkoch, napísala vo štvrtok agentúra DPA, informuje TASR.
Viacerí obyvatelia 10-miliónovej metropoly uviedli, že teraz opúšťajú svoje domovy čo najmenej. Z Teheránu hlásili ľudia aj útoky malých dronov, ktoré sa zameriavali na kontrolné stanovištia bezpečnostných zložiek. „Ak bude takáto situácia pretrvávať, život sa stane skutočne ťažkým a už nebudeme v bezpečí,“ cituje DPA 24-ročnú študentku Nilufar. „Nevyhnutnosť zostať doma a báť sa vyjsť von, je mojou nočnou morou,“ dodala.
Iránske bezpečnostné sily súbežne na hlavných dopravných tepnách často kontrolujú autá a popritom prehľadávajú ľudí, či nemajú mobilné telefóny.
Svedkovia videli stopy po explóziách na viacerých križovatkách vrátane námestia Haft-e-Tir, ktoré sa nachádza v centre metropoly. Medzi obyvateľmi navyše rastú obavy z možných konfliktov medzi zložkami štátu a ozbrojenými skupinami, o čom informovali aj vláde blízke iránske médiá, poznamenala DPA.
Spojeným štátom a Izraelu sa nepodarí nastoliť v islamskej republike situáciu podobnú tej v Pásme Gazy, vyhlásil vo štvrtok v Moskve iránsky veľvyslanec Kazem Džalálí. Povedal, že Irán „dosiahne víťazstvo či už cestou vojny alebo rokovaní“, ale dialóg sa musí podľa neho viesť za nových podmienok. Veľvyslanec, ako píše agentúra TASS, objasnil, že Teherán požaduje záruky neopakovania agresie, reparácií a trvalo udržateľného mieru.
