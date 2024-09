V EP vidia v rozšírení vízovej politiky Maďarska riziko pre schengen

Brusel/Štrasburg 19. septembra (TASR) - Mnohí poslanci Európskeho parlamentu počas stredajšej diskusie v Štrasburgu s predstaviteľmi Európskej komisie a Rady EÚ o systéme povolení na pobyt pre cudzincov v Maďarsku vyjadrili obavy, že Budapešť zmiernila požiadavky na preverovanie Rusov a Bielorusov vstupujúcich do schengenského priestoru. Informuje o tom spravodajca TASR.



Rozprava v pléne EP bola reakciou na to, že v júli tohto roku maďarská vláda rozšírila svoj systém povolení na pobyt s národnou kartou aj o štátnych príslušníkov Ruska a Bieloruska.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová začiatkom septembra pred Výborom EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci potvrdila, že exekutíva EÚ žiada od maďarskej vlády objasnenia k tomuto systému pracovných povolení.



TASR oslovila k tejto téme slovenských europoslancov z viacerých politických strán a frakcií, do štvrtkového popoludnia odpovedala iba kvestorka EP Miriam Lexmann (KDH) z Európskej ľudovej strany (EPP) a poslanlkyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová (PS) z frakcie Obnovme Európu (RE).



Lexmann upozornila, že režim v Kremli je hrozbou pre mier a bezpečnosť v Európe, a to nielen ozbrojenou agresiou voči Ukrajine, ale vedením hybridnej vojny proti demokratickým spoločnostiam a inštitúciám v EÚ prostredníctvom dezinformačných kampaní, špionáže alebo kybernetických útokov. Upozornila tiež, že nelegitímny režim Alexandra Lukašenka v Bielorusku, podobne ako ten v Kremli, utláča vlastných ľudí a podporuje Putinovu agresiu.



"Preto nerozumiem rozhodnutiu maďarskej vlády udeliť maďarské národné preukazy bieloruským a ruským občanom, keďže je jasné, že ich nedostanú disidenti ani tí, ktorí utekajú pred Putinovým a Lukašenkovým útlakom," uviedla. Dodala, že vzhľadom na hybridné aktivity Kremľa musí byť EÚ ostražitá a chrániť svoju vnútornú bezpečnosť, najmä v čase, keď z celej Európy prichádzajú správy o sabotážnych a špionážnych aktivitách ruských občanov.



Cifrová Ostrihoňová upozornila, že Maďarsko na čele s premiérom Viktorom Orbánom sa správa v schengene ako "trójsky kôň" Ruska, lebo zmenou svojej vízovej politiky otvára dvere príslušníkom ruských a bieloruských tajných služieb.



"Toto je geopolitická hrozba, ktorú musíme brať seriózne. Kritika zo strany Únie je v tomto prípade namieste. Čaká nás debata, ako v takejto bezprecedentnej situácii postupovať rázne voči Orbánovi, zároveň s ohľadom na bežných ľudí. Prípadné vylúčenie Maďarska zo schengenu by malo veľký dopad na obyvateľov pohraničných oblastí vrátane ľudí, ktorí bývajú na slovenských hraniciach s Maďarskom," skonštatovala poslankyňa.