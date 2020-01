Mnuchin: Greta nech rozdáva rady až po tom, ako vyštuduje ekonómiu

Davos 23. januára (TASR) - Švédska aktivistka Greta Thunbergová by mala najskôr vyštudovať ekonómiu a až potom dávať rady investorom. Vyhlásil to vo štvrtok na zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose americký minister financií Steven Mnuchin.



Rezortný šéf podľa stanice BBC ďalej povedal, že výzva mladej environmentálnej aktivistky adresovaná investorom, aby sa zbavili fosílnych palív, ukazuje jej nedostatočné chápanie ekonómie a zamestnaneckej politiky. "Keď vyštuduje ekonómiu na vysokej škole, môže sa vrátiť a vysvetliť nám to," povedal Mnuchin.



"Kto je ona? Hlavná ekonómka? Pre ľudí, ktorí volajú po tom, aby sa prestali používať fosílne palivá, mám odkaz: sú tu závažné ekonomické prekážky týkajúce sa pracovných miest," zdôraznil americký minister financií.



Mnuchin zároveň vyjadril nádej v súvislosti s americko-britskou dohodou, ktorá má byť podpísaná v tomto roku. Dodal, že predmetný dokument je pre prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa "absolútnou prioritou".



Šéf Bieleho domu v utorok označil environmentálnych aktivistov za "prorokov skazy", pričom vyhlásil, že sú príliš pesimistickí a svoj hnev by mali obrátiť smerom ku krajinám, ktoré produkujú čoraz viac emisií. Prezident však žiadnu z nich nešpecifikoval.



"Náš dom je stále v plameňoch. Vaša nečinnosť rozdúchava plamene," povedala Thunbergová v Davose. Boj proti klimatickej zmene si podľa nej bude vyžadovať viac než všeobecné povedomie. "Toto je iba úplný začiatok," uviedla a dodala, že pokiaľ ide o otepľovanie planéty, ľudia by mali viac počúvať vedcov.