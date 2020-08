Mnuchin: TikTok nemôže pokračovať v zhromažďovaní údajov o Američanoch

Washington 10. augusta (TASR) - Čínska aplikácia TikTok nemôže vo svojej súčasnej podobe pokračovať v zhromažďovaní údajov o Američanoch vo veľkom rozsahu. Vyhlásil to v pondelok americký minister financií Steven Mnuchin, podľa ktorého má jeho ministerstvo k dispozícii nástroje na nápravu situácie.



Mnuchin v rozhovore pre televíziu CNBC uviedol, že prezident Donald Trump „jasne povedal, že TikTok v tejto podobe nebude pokračovať“. Mnuchin sa odmietol vyjadriť k rokovaniam spoločnosti Microsoft o kúpe amerických operácií TikToku.



Trump vo štvrtok (6. 8.) nariadil zakázať pôsobenie čínskych sociálnych médií v USA. Nariadenia vstúpia do platnosti o 45 dní a týkajú sa čínskych spoločností ByteDance, ktorá vlastní aplikáciu na zdieľanie videa TikTok, a Tencent, prevádzkovateľa aplikácie WeChat. Tento krok ešte zvýšil napätie medzi Washingtonom a Pekingom.



Nesmierne populárny TikTok sa dostal do pozornosti administratívy USA pre obavy zo zhromažďovania údajov o používateľoch, čo podľa Washingtonu ohrozuje „národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku a hospodárstvo Spojených štátov“.