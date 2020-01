MO SR bude rešpektovať rozhodnutie spojencov z krajín NATO

Bratislava 6. januára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR bude rešpektovať kolektívne rozhodnutie spojencov z krajín NATO. TASR o tom informovala hovorkyňa MO Danka Capáková. Rezort tak reagoval na pondelňajšiu dohodu spojencov o dočasnom zmrazení výcvikovej misie vojakov v Iraku.



"O ďalšom postupe budeme bližšie informovať po podrobnom oboznámení sa so závermi Severoatlantickej rady. So slovenskými vojakmi v Iraku sme v pravidelnom kontakte," povedala Capáková.



Pripomenula, že plnenie operačných úloh smerom k výcviku bezpečnostných síl Iraku je naďalej pozastavené. Situácia je nateraz stabilizovaná a vojaci sú v poriadku.



"Zároveň však zdôrazňujeme, že situáciu aj naďalej nepretržite monitorujeme a v prípade zmeny vývoja sme pripravení bezodkladne konať," uviedol rezort obrany.



Spojenci z krajín NATO dočasne zmrazili svoju výcvikovú misiu v Iraku, po dohode s irackými orgánmi sú však pripravení v nej pokračovať. Uviedol to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg po pondelňajšom zasadnutí Severoatlantickej rady (NAC) v Bruseli.



Napätie na Blízkom východe eskalovalo po piatkovom (3. 1.) útoku americkej armády, po ktorom zomrel iránsky generál Kásem Solejmání. Situácia sa bezprostredne týka aj siedmich slovenských vojakov, ktorí v Iraku plnia úlohy výcvikovej misie NATO.