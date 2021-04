V Afganistane sa vystriedalo vyše 4000 slovenských vojakov

Bratislava 17. apríla (TASR) - Počas takmer dvadsaťročného pôsobenia NATO v Afganistane sa v krajine vystriedalo vyše 4000 slovenských vojakov. Po tohtotýždňovom rozhodnutí členských štátov Aliancie by sa aktuálna operácia Resolute Support mala ukončiť. K sťahovaniu našich síl by malo prísť postupne medzi 1. májom až 11. septembrom 2021. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



V operácii Resolute Support v Afganistane od jej vzniku v roku 2015 pôsobilo už 486 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. V súčasnosti je ich v Afganistane 24. "Hlavnou úlohou slovenských vojakov v Afganistane v operácii Resolute Support je výcvik, poradenstvo a podpora pre afganské bezpečnostné zložky," uviedla Kovaľ Kakaščíková.



V operácii ISAF (International Security Assistance Force), ktorá trvala od roku 2001 do roku 2014, sa vystriedalo celkovo 3591 slovenských vojakov. Podľa ministerstva obrany plnili úlohy výcviku a mentoringu rôznych jednotiek afganských bezpečnostných zložiek, odmínovania a ženijných prác, výstavby a obnovy letísk, civilno-vojenskej spolupráce v provinčných rekonštrukčných tímoch, ale aj stráženia spojeneckých základní. Podieľali sa tiež na plnení úloh vo veliteľských štruktúrach.



Členské krajiny NATO sa dohodli, že od 1. mája začnú sťahovať svojich vojakov z Afganistanu, v stredu (14. 4.) na mimoriadnom zasadnutí Severoatlantickej rady s ministrami obrany a zahraničných vecí členských krajín NATO. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, šéf americkej diplomacie Anthony Blinken a americký minister obrany Lloyd Austin však upozornili, že ani USA, ani NATO túto krajinu "neopustia" a podpora naďalej trvá. Ako vyplýva zo stránky NATO, v súčasnosti v operácii pôsobí vyše 9500 vojakov.



Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na rokovaní potvrdil, že rezort obrany a Slovenská republika budú aj naďalej podporovať národné bezpečnostné zložky Afganistanu tak, aby boli schopné zaručiť bezpečnosť krajiny a obyvateľov. Ako priblížila hovorkyňa, MO SR prispieva do zvereneckého fondu NATO na podporu afganských bezpečnostných síl (ANA). K podpore sa zaviazalo podobne ako ďalší členovia NATO až do konca roka 2024. "Pôjde o finančnú, humanitárnu, ako aj politickú podporu," objasnila Kovaľ Kakaščíková.