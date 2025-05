Mobilné siete vo Vatikáne vypnú v stredu o 15.00 h

Rím 6. mája (TASR) - Kardináli sa v utorok vo Vatikáne zišli na poslednej generálnej kongregácii pred konkláve, ktoré sa začne v stredu a zvolí nástupcu pápeža Františka. Informovala o tom agentúra ANSA, píše TASR.



Na 11. kongregácii v pondelok sa kardináli pri diskusii v pléne zamerali na migráciu, ako aj synodalitu a jednotu v cirkvi. Načrtli aj úlohu pápeža v perspektíve dialógu a budovaní vzťahov s rôznymi náboženskými a kultúrnymi svetmi a venovali sa aj problému siekt, informoval spravodajský web Vatican News.



Okrem toho v pondelok v Kaplnke sv. Pavla (takzvanej Paulínskej kaplnke) v Apoštolskom paláci úradníci a zamestnanci zapojení do nadchádzajúceho konkláve zložili prísahu mlčanlivosti, ako stanovuje apoštolská konštitúcia Universi Dominici Gregis, vyhlásená pápežom Jánom Pavlom II. dňa 22. februára 1996.



Okrem sekretára kardinálskeho kolégia, pápežských ceremoniárov, duchovných určených na spovedanie v rôznych jazykoch, lekárov a zdravotníkov prísahu zložil aj technický a obslužný personál. Ide o ľudí zodpovedných za stravovanie, upratovanie i prepravu voliteľov z penziónu Dom svätej Marty do Apoštolského paláca, kvetinárov či obsluhu výťahov. Sľub v pondelok skladali aj príslušníci pápežskej Švajčiarskej gardy pridelení na stráženie v blízkosti Sixtínskej kaplnky.



Ich prísaha zahŕňa slávnostný sľub zachovať absolútnu mlčanlivosť o všetkých záležitostiach priamo alebo nepriamo súvisiacich s hlasovaním a sčítaním hlasov pri voľbe pápeža. Tento sľub má trvalú platnosť, pokiaľ to novozvolený pápež alebo jeho nástupcovia výslovne nezrušia.



Na konkláve, ktoré sa má začať 7. mája, sa zúčastní 133 kardinálov-voliteľov. Vatikán v pondelok potvrdil, že všetci volitelia už sú v Ríme. Od utorka do stredajšej omše „Pro eligendo Romano Pontifice“, ktorá sa bude konať o 10.00 h, sa kardináli-volitelia môžu ubytovať v Dome svätej Marty vo svojich pridelených izbách.



Governatorát Vatikánskeho mestského štátu okrem toho v pondelok oznámil, že od 7. mája od 15.00 h budú na území štátu, s výnimkou oblasti Castel Gandolfo, deaktivované veže na prenos signálu mobilných sietí. Toto opatrenie má zabezpečiť izoláciu kardinálov počas konkláve. Signál bude obnovený po oznámení úspešnej voľby ďalšieho pápeža z centrálnej lodžie Baziliky svätého Petra.



Voľba pápeža, ktorá v poslednom období trvala zvyčajne dva-tri dni, je sledovaná s veľkým záujmom na celom svete, a to aj v krajinách bez veľkej katolíckej populácie.