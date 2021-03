Moc v Líbyi prevzala vláda národnej jednoty

Benghází 23. marca (TASR) - Moci v Líbyi sa v utorok ujala vláda národnej jednoty (GNU), ktorá by pod vedením premiéra Abdala Hamída Dubajbu mala zjednotiť túto vojnou zmietanú severoafrickú krajinu a priviesť ju k voľbám plánovaným na koniec tohto roka. Uviedla to agentúra AFP.



Nástupom Dubajbovej vlády by sa v Líbyi malo skončiť dvojvládie - nahradila totiž medzinárodne uznávanú vládu národnej zhody (GNA) sídliacu s Tripolise a paralelne s ňou pôsobiaci vládny kabinet, ktorého baštou bol región Kyrenaika na východe Líbye. Ide o kľúčový región, ktorý bol de facto pod kontrolou síl veliteľa Chalífu Haftara. Exekutíva pôsobiaca na východe Líbye nebola medzinárodne uznaná.



Akt odovzdania moci sa uskutočnil v meste Benghází a v sídle "paralelnej východolíbyjskej" vlády, ktorej šéfoval Abdalláh at-Tání.



Z hlavného mesta na tento ceremoniál pricestovalo niekoľko členov Dubajbovej vlády vrátane vicepremiéra Husajna Atíju al-Gutráního či ministra vnútra Chálida Mazína.



"Obdobie rozkolu sa skončilo," uviedol Gutrání pre miestne médiá. Vyhlásil, že vláda národnej jednoty "slúži všetkým Líbyjčanom bez ohľadu na región, kde žijú".



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO a viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.



V krajine následne vznikli dve mocenské centrá: kým východná časť Líbye sa hlásila k Haftarovi, v hlavnom meste Tripolis sídlila vláda podporovaná OSN. Líbya sa stala zástupným bojiskom súperiacich síl a do konfliktu boli vtiahnuté zahraničné mocnosti.



Prímerie vyhlásené v októbri minulého roka a výber kandidáta na predsedu vlády vo februári - schválený oboma hlavnými regionálnymi mocenskými centrami - priniesli nádej, že nová dočasná vláda môže priviesť krajinu k voľbám, ktoré by sa mali konať v decembri, poznamenala AFP.