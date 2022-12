Model E.T. mimozemšťana vydražili za 2,6 milióna dolárov

Los Angeles 19. decembra (TASR) - Originálny pohyblivý model E.T. mimozemšťana, ktorý využil režisér Steven Spielberg v rovnomennom sci-fi filme z roku 1982, vydražili za 2,6 milióna dolárov. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Animatronická bábka slávneho mimozenšťana "ítího" má 85 mechanických kĺbov, vďaka ktorým sa na nej hýbe takmer všetko: od očí a krku až po charakteristický svetielkujúci prst.



V rámci rozsiahlej aukcie, ktorú počas uplynulého víkendu zorganizoval v kalifornskom Beverly Hill miestny aukčný dom Julien's Auctions v spolupráci so spoločnosťou Turner Classic Movies, sa predalo viac než 1300 rôznorodých filmových artefaktov.



Hlavným "ťahákom" dražby však bola spomínaná bábka zo Spielbergovej snímky E.T. – Mimozemšťan, ktorá bola vytvorená ešte predtým, než sa začali vo filmoch vo veľkom využívať počítačmi generované efekty.



Na víkendovej dvojdňovej megaaukcii vydražili za 125.000 dolárov aj mimozemšťanovu maketu, zatiaľ čo bicykle z toho istého filmu dosiahli cenu 115.000 dolárov.



Medzi draženými filmovými artefaktmi bola aj metla Nimbus 2000 z filmovej série Harry Potter, ktorej predajná cena sa vyšplhala na 128.000 dolárov. Mojžišova palica zo snímky Desať Božích prikázaní (1956) sa predala za 448.000 dolárov.