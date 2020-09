Bar Refaeli začala verejnoprospešné práce v centre pre postihnutých

Jeruzalem 21. septembra (TASR) - Svetoznáma izraelská supermodelka Bar Refaeli prišla v pondelok do centra pre zdravotne postihnutých ľudí vo východnej časti mesta Tel Aviv a začala si tam odpracovávať deväť mesiacov verejnoprospešných prác za daňové úniky. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Hovorca správy väzníc potvrdil, že modelka začala verejnoprospešné práce, na ktoré ju pred ôsmimi dňami odsúdil súd v Tel Avive. Refaeli bude pracovať päť dní do týždňa.



Jej matka Cipi prišla na svitaní do jedinej izraelskej väznice pre ženy, Neveh Tirza juhovýchodne od Tel Avivu, kde si začala odpykávať svoj vlastný 16-mesačný trest za mrežami.



Na základe dohody pri priznaní viny musia Bar aj Cipi Refaeliové takisto každá zaplatiť pokutu 2,5 milióny šekelov (730.000 dolárov), vyplýva z prepisu súdneho verdiktu zaslaného agentúre DPA.



Obe ženy boli na súde uznané za vinné koncom júla.



Refaeli (35) úradne nepriznala v rokoch 2009-2012 milióny dolárov príjmov.



Modelka uviedla, že v tých rokov väčšinou v Izraeli nepôsobila, ale súd zistil opak.



Jej matka nepravdivo zaregistrovala byty svojej dcéry pod rôznymi menami.



Refaeli sa vo svete presadila v roku 2007, keď ako prvá izraelská modelka zdobila titulnú stranu časopisu Sports Illustrated. Takisto sa stala známou svojím vzťahom s americkým hercom Leonardom DiCapriom. Dvojica sa rozišla v roku 2011.



Spolumoderovala tiež pesničkovú súťaž Eurovision Song Contest 2019 v Tel Avive.



Nadácia Alin Beit Noam, ku ktorej bola Refaeli dočasne pridelená, prevádzkuje denné centrum starostlivosti, jeho súčasťou sú ubytovanie, športové zariadenia a umelecké aktivity pre dospelých s ťažkými telesnými a duševnými postihnutiami.