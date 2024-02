Moderátor Carlson odvysiela svoj rozhovor s Putinom o 24.00 h SEČ

Washington 8. februára (TASR) - Interview amerického moderátora Tuckera Carlsona s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bude odvysielané vo štvrtok o polnoci stredoeurópskeho času. Tento termín oznámil samotný bývalý moderátor televízie Fox News. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Carlson v stredu na svojom účte na sociálnej sieti Instagram napísal, že rozhovor už bol nahratý a odvysiela ho na svojej webovej stránke o 18.00 h východného času USA (24.00 h SEČ).



Bývalý moderátor je kľúčový spojenec kandidáta v tohtoročných prezidentských voľbách Donalda Trumpa a hlasný odporca americkej pomoci Ukrajine. Do Moskvy pricestoval pred niekoľkými dňami na prvé interview západného novinára s Putinom od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.



O Carlsonovej návšteve ruské štátne médiá masívne informovali, pričom už dlho predtým vyzdvihovali protiukrajinské postoje tejto americkej celebrity. Prekvapujúce exkluzívne interview prichádza v čase, keď slabne pomoc USA Ukrajine, s ktorou nesúhlasia najmä republikáni vo Washingtone. Ukrajinské ozbrojené sily preto majú nedostatok munície vo vojne proti ruskej agresii.



Biely dom v stredu vyhlásil, že Putin by nemal dostávať priestor v nekritických médiách, kde by mohol ospravedlňovať svoju vojnu na Ukrajine.



Putin po začiatku invázie výrazne obmedzil kontakt s medzinárodnými médiami. Ruské úrady prinútili ukončiť činnosť niektorým nezávislým médiám, iné zablokovali a viacerým zahraničným reportérom nariadili opustiť Rusko. Novinári Alsa Kurmaševová a Evan Gershkovich sú vo väzbe.



V decembri pozvali na Putinovu výročnú tlačovú konferenciu západných novinárov, ale položiť otázku mohli iba dvaja z nich.