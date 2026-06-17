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Moderátor Clarkson priznal, že má agresívnu rakovinu prostaty
Clarkson povedal kolegom Kalebovi Cooperovi a Charliemu Irelandovi, že podstúpil biopsiu, ktorá potvrdila spomínanú diagnózu.
Autor TASR
Londýn 17. júna (TASR) — Známemu britskému televíznemu moderátorovi Jeremymu Clarksonovi diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty. Oznámil to v záverečných epizódach piatej série svojej relácie Clarkson’s Farm (Clarksonova farma), informuje TASR s odvolaním sa na stredajšiu správu BBC.
Clarkson povedal kolegom Kalebovi Cooperovi a Charliemu Irelandovi, že podstúpil biopsiu, ktorá potvrdila spomínanú diagnózu. „Je to rakovina a je agresívna, ale bola včas zachytená,“ uviedol 66-ročný moderátor. Dodal, že časť prostaty mu už odstránili. Uviedol, že o ochorení vie od mája a bude „na chvíľu“ mimo kamier.
„Začali sme piatu sériu so mnou v nemocničnej posteli a na konci série sme opäť v nemocnici. Povedzme, že časť liečby sa trochu skomplikovala, takže tu ešte chvíľu zostanem. Nesmiem nič jesť ani piť, neviem, čo sa stane. No ak toto všetko bude úspešné, uvidíme sa v šiestej sérii, ak nie, tak nie. Dávajte na seba pozor,“ vyhlásil.
Clarkson patrí k najvýraznejším osobnostiam britskej televíznej scény. Preslávil sa účinkovaním v programe Top Gear (2002 – 2015), neskôr spolu s Richardom Hammodom a Jamesom Mayom moderoval motoristickú reláciu The Grand Tour na platforme Amazon. Reality-dokumentárny seriál Clarksonova farma sa venuje jeho hospodáreniu na 400-hektárovej farme Diddly Squat v grófstve Oxfordshire a vysiela sa od roku 2021. Zároveň v televízii ITV moderuje kvízovú reláciu Who Wants To Be a Millionaire (Kto sa chce stať milionárom).
Clarkson povedal kolegom Kalebovi Cooperovi a Charliemu Irelandovi, že podstúpil biopsiu, ktorá potvrdila spomínanú diagnózu. „Je to rakovina a je agresívna, ale bola včas zachytená,“ uviedol 66-ročný moderátor. Dodal, že časť prostaty mu už odstránili. Uviedol, že o ochorení vie od mája a bude „na chvíľu“ mimo kamier.
„Začali sme piatu sériu so mnou v nemocničnej posteli a na konci série sme opäť v nemocnici. Povedzme, že časť liečby sa trochu skomplikovala, takže tu ešte chvíľu zostanem. Nesmiem nič jesť ani piť, neviem, čo sa stane. No ak toto všetko bude úspešné, uvidíme sa v šiestej sérii, ak nie, tak nie. Dávajte na seba pozor,“ vyhlásil.
Clarkson patrí k najvýraznejším osobnostiam britskej televíznej scény. Preslávil sa účinkovaním v programe Top Gear (2002 – 2015), neskôr spolu s Richardom Hammodom a Jamesom Mayom moderoval motoristickú reláciu The Grand Tour na platforme Amazon. Reality-dokumentárny seriál Clarksonova farma sa venuje jeho hospodáreniu na 400-hektárovej farme Diddly Squat v grófstve Oxfordshire a vysiela sa od roku 2021. Zároveň v televízii ITV moderuje kvízovú reláciu Who Wants To Be a Millionaire (Kto sa chce stať milionárom).