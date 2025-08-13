< sekcia Zahraničie
Moderátor Jimmy Kimmel získal talianske občianstvo
Washington 13. augusta (TASR) - Americký televízny moderátor, producent, scenárista, komik a herec Jimmy Kimmel, ktorý je dlhoročným kritikom prezidenta USA Donalda Trumpa, získal talianske občianstvo. Udelili mu ho aj vďaka tomu, že jeho stará matka bola pôvodom Talianka, informoval denník Guardian, píše TASR.
V rozhovore pre podcast Sarah Silvermanovej Kimmel túto správu potvrdil. Podľa talianskej tlačovej agentúry ANSA Kimmel získal talianske občianstvo začiatkom tohto roka po tom, čo preukázal svoj taliansky pôvod.
O svojom pôvode Kimmel verejne hovoril aj v júni, keď vystúpil na podujatí ku Dňu talianskej republiky v Los Angeles. Publiku vtedy povedal, že rodičia jeho starého otca sa presťahovali do New Yorku z ostrova Ischia pri pobreží Neapola, po zemetrasení v roku 1883, ktoré zabilo väčšinu ich rodiny. Uviedol súčasne, že talianske občianstvo získal vďaka svojej starej mame Edith, ktorej rodina pochádzala z Candidy v provincii Avellino v Kampánii na juhu Talianska.
Kimmel patrí medzi skupinu moderátorov nočných programov - vrátane Johna Olivera, Jona Stewarta a Stephena Colberta -, ktorí pravidelne využívajú svoje relácie ako platformu na kritiku Trumpovej administratívy.
„To, čo sa (v USA) deje, je zlé. Je to ešte horšie, je to jednoducho neuveriteľné. Mám pocit, že je to pravdepodobne ešte horšie, ako by si (Trump) sám prial,“ konštatoval Kimmel v súvislosti s Trumpovým pôsobením na poste prezidenta USA. Dodal však, že zatiaľ neplánuje opustiť Spojené štáty.
Trump pred pár týždňami na svojej platforme Truth Social napísal, že nočná šou Jimmyho Kimmela bude zrušená, podobne ako šou Stephena Colberta, ktorá skončí v máji 2026. „Šírila sa fáma, a je to VEĽKÁ fáma, že Jimmy Kimmel bude ĎALŠÍ, kto bude vyradený v súťaži bezcenných ‚nočných šou‘, a krátko nato odíde aj (Jimmy) Fallon (z „The Tonight Show“). Sú to ľudia BEZ ABSOLÚTNE ŽIADNEHO TALENTU.“
Po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári 2025 požiadalo o inú štátnu príslušnosť niekoľko amerických celebrít a viacerí sa z USA odsťahovali: napríklad televízna moderátorka a herečka Rosie O'Donnellová, ktorá teraz žije v Írsku, či moderátorka Ellen DeGeneres, ktorá sa po Trumpovom znovuzvolení presťahovala do Spojeného kráľovstva. „Všetko je tu oveľa lepšie,“ vyhlásila 20. júla na tlačovej konferencii v Cheltenhame.
