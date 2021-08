Moderátorka BBC zomrela v dôsledku krvnej zrazeniny vyvolanej vakcínou

Londýn 26. augusta (TASR) - Britská rozhlasová moderátorka Lisa Shawová zomrela v máji vo veku 44 rokov v dôsledku krvnej zrazeniny spôsobenej proticovidovou vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC, pre ktorú pracovala.



Celkový počet potvrdených úmrtí súvisiacich s trombózou vyvolanou očkovacou látkou AstraZeneca v Británii tak stúpol na 58 z takmer 35 miliónov podaných dávok.



Shawová, ktorá pracovala pre BBC Radio Newcastle, dostala prvú dávku vakcíny 29. apríla. Hospitalizovaná bola 13. mája, po niekoľkých dňoch bolestí hlavy. Sťažovala sa na "silné bodavé bolesti, ktoré cítila na čele a za očami," priblížil John Holmes, jej ošetrovací lekár.



Testy odhalili, že sa Shawovej v mozgu vytvorili krvné zrazeniny, po čom bola prevezená na neurologické oddelenie nemocnice Royal Victoria Infirmary (RVI) v meste Newcastle upon Tyne. Po liečbe sa jej stav najprv zlepšil, 16. mája sa však bolesti hlavy vrátili a mala ťažkosti pri rozprávaní. Napriek liečbe sa jej stav zhoršoval a 21. mája v dôsledku zrazenín a krvácania do mozgu zomrela.



Podľa neuropatológa Tuoma Polvikoského, ktorý skúmal príčinu Shawovej smrti, je príčina jej smrti "prekvapivá", keďže bola inak zdravá. Z "časového hladiska" je "najpravdepodobnejšie", že jej smrť "vyvolala vakcína". Podľa koronerky RVI Karen Dilksovej "bola jasne preukázaná" spojitosť medzi Shawovej trombózou a vakcínou AstraZeneca.



Európska agentúra pre lieky (EMA) v apríli oznámila, že tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "veľmi zriedkavý vedľajší účinok" vakcíny Vaxzevria od AstraZenecy. EMA tiež uviedla, že výhody očkovania touto vakcínou naďalej prevažujú nad možnými rizikami.