Moderátorka pobúrila verejnosť, keď prirovnala Fauciho k Mengelemu

New York 1. decembra (TASR) - Moderátorka americkej spravodajskej stanice Fox News Lara Loganová čelí kritike za to, že vo svojom komentári prirovnala Anthonyho Fauciho – hlavného zdravotníckeho poradcu amerického prezidenta Joea Bidena – k nacistickému lekárovi Josefovi Mengelemu.



Loganová v priamom prenose počas diskusnej relácie Fox News Primetime v pondelok vyhlásila, že Fauci "predstavuje doktora Josefa Mengeleho" známeho svojimi nehumánnymi pokusmi na ľuďoch v časoch holokaustu, informovala v noci na stredu stanica BBC. Viaceré židovské organizácie označili Loganovej vyjadrenie za "hanebné".



"Ľudia mi hovoria, že Fauci pre nich nepredstavuje vedu, ale Josefa Mengeleho, nacistického lekára, ktorý vykonával pokusy na Židoch v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny. Tvrdia to o ňom ľudia na celom svete," povedala moderátorka.



Americký židovský výbor (AJC) vyzval Loganovú, aby sa za svoj výrok ospravedlnila. "Peklo, ktorým si tieto obete prešli, sa nedá porovnávať s opatreniami v oblasti verejného zdravia," uviedol AJC, ktorý sa zaoberá občianskymi a náboženskými právami Židov.



Mengele pôsobil ako lekár v koncentračnom tábore Auschwitz na území okupovaného Poľska. Za svoje sadistické experimenty a pseudovedecké štúdie si vyslúžil prezývku Anjel smrti. Po skončení druhej svetovej vojny utiekol z Nemecka a až do roku 1979, keď sa utopil pri pobreží Brazílie, žil pod falošnou identitou.



Anthony Fauci patrí v USA medzi popredných odborníkov na infekčné choroby. Pre svoju kľúčovú úlohu v boji proti covidovej pandémii sa však stal terčom tých, ktorí sú proti politike Bieleho domu v súvislosti s ochorením COVID-19. Fauci podľa vlastných slov zažíva šikanovanie vrátane vyhrážok zabitím.



Loganová (50) sa narodila v Juhoafrickej republike (JAR) a pred svojím vlaňajším vstupom do Fox News pracovala pre spravodajskú stanicu CBS News ako korešpondentka pre medzinárodné záležitosti.