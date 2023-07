Moderátorom BBC, ktorý čelil obvineniam, by mal byť Huw Edwards

Londýn 13. júla (TASR) - Moderátorom britskej stanice BBC, ktorý údajne zaplatil tínedžerovi za sexuálne explicitné fotky, je Huw Edwards. V stredu o tom informovala jeho manželka Vicky Flindová. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Meno manžela odhalila Flindová krátko po tom, ako Metropolitná polícia v Londýne ukončila vyšetrovanie prípadu. Polícia oznámila, že neexistujú dôkazy, že Edwards spáchal trestný čin.



"Vzhľadom na nedávne správy týkajúce sa 'moderátora BBC' vydávam toto vyhlásenie v mene môjho manžela Huwa Edwardsa po piatich mimoriadne ťažkých dňoch pre našu rodinu. Robím to predovšetkým z obavy o jeho duševnú pohodu a v záujme ochrany našich detí," uviedla Flindová.



Edwards podľa jej slov trpí vážnymi psychickými problémami a v posledných rokoch sa liečil na ťažké depresie. Momentálne je hospitalizovaný v nemocnici, kde zostane v dohľadnej budúcnosti. Moderátor BBC sa k prípadu vyjadrí po zotavení.



O prípade informovali počas minulého týždňa ako prvé britské bulvárne noviny The Sun. Citovali matku tínedžera, ktorá tvrdila, že nemenovaný moderátor jej dieťaťu počas troch rokov zaplatil vyše 35.000 libier (41.000 eur) za sexuálne explicitné fotografie.



Tínedžer, ktorý mal na začiatku kauzy 17 rokov, údajne takto získané peniaze použil na financovanie svojej drogovej závislosti, konkrétne nákup kreku.



Jeho rodina adresovala 19. mája v tomto smere BBC sťažnosť, zmieneného moderátora však okamžite nestiahli z vysielania. The Sun napísal, že rodine za zverejnenie príbehu neplatil, keďže o to nežiadala.