Moderna chce požiadať o schválenie vakcíny pre 12- až 17-ročných v EÚ

Paríž 23. mája (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Moderna požiada európske úrady o schválenie svojej vakcíny proti koronavírusu pre ľudí vo veku 12 až 17 rokov. Riaditeľ firmy Stéphane Bancel to povedal pre francúzske nedeľňajšie noviny Le Journal du Dimanche.



Oficiálnu žiadosť plánujú podať Európskej agentúre pre lieky (EMA) začiatkom júna, uviedol francúzsky podnikateľ Bancel, ktorého vyjadrenie priniesla agentúra DPA.



EMA už oznámila, že tento mesiac rozhodne o tom, či schváli použitie vakcíny od nemecko-amerického konzorcia BioNTech/Pfizer pre ľudí vo veku od 12 rokov. Spojené štáty už túto očkovaciu látku schválili pre použitie u detí v tejto vekovej skupine.



Vakcína od Moderny je jednou zo štyroch proti covidu, ktoré dostali povolenie na použitie u dospelých v EÚ.



"Do leta dostanú prvú dávku všetci dospelí, ktorí chcú byť zaočkovaní," odpovedal Bancel v rozhovore na otázku, či Francúzsku hrozí štvrtá vlna pandémie, ktorá si v krajine vyžiadala vyše 100.000 životov.



"Potom sa musíme veľmi rýchlo presunúť k mladým ľuďom vo veku 12 až 17 rokov," dodal s tým, že ideálne by bolo chrániť túto vekovú skupinu do konca augusta. Bez rozsiahlej vakcinácie podľa neho riziko štvrtej vlny nemožno vylúčiť.