Moderna: Naša vakcína vyvoláva silnú imunitnú odozvu u detí od 6 rokov

Washington 25. októbra (TASR) - Farmaceutická spoločnosť Moderna v pondelok oznámila, že jej vakcína proti koronavírusu vyvoláva u detí vo veku od šesť do 11 rokov silnú imunitnú odozvu, informovala agentúra Reuters.



Moderna uvádza, že dávka vakcíny s hmotnosťou približne 50 mikrogramov, čo predstavuje polovicu jednej dávky podávanej dospelým ľuďom, pomáha deťom vybudovať si protilátky na boj s koronavírusom. Rovnako veľká dávka tejto vakcíny sa pritom používa pri aplikovaní tretej posilňujúcej dávky.



Po podaní vakcíny sa u detí najčastejšie prejavili mierne alebo stredne závažné vedľajšie účinky, pričom najčastejšie išlo o bolesť hlavy, únavu, horúčku alebo bolesť v mieste vpichu. Bezpečnosť vakcíny u detí je tak porovnateľná s bezpečnosťou, ktorú klinické testy preukázali u dospelých ľudí.



Moderna zároveň uviedla, že plánuje tieto dáta čoskoro predložiť americkým a európskym regulačným úradom, aby sa neskôr mohol začať schvaľovací proces pre požitie vakcíny u detí tejto vekovej kategórie.



Americký Úrad na kontrolu potravín a liečiv (FDA) má v utorok hlasovať o použití vakcíny proti koronavírusu od konkurenčnej farmaceutickej spoločnosti Pfizer pre deti od päť do 11 rokov.



FDA však doposiaľ neschválila použitie vakcíny od Moderny ani pre deti vo veku od 12 do 17 rokov.



Švédsko a ďalšie škandinávske krajine zase začiatkom októbra pozastavili očkovanie vakcínou od Moderny u ľudí mladších vekových kategórií pre obavy zo zriedkavých vedľajších účinkov tejto očkovacej látky — napríklad riziko zápalu srdcového svalu.