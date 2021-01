Moderna oznámila, že Izrael schválil jej vakcínu

Jeruzalem 5. januára (TASR) - Americká biotechnologická spoločnosť Moderna v utorok oznámila, že Izrael schválil použitie jej vakcíny proti novému koronavírusu. Informovali o tom agentúra AP aj denník The Times of Israel.



Moderna vo svojom vyhlásení uviedla, že vakcínu odobrilo v noci na utorok izraelské ministerstvo zdravotníctva. Rezort však dosiaľ túto správu nepotvrdil.



Izrael si podľa Moderny od objednal šesť miliónov jej vakcín, ktoré sa podávajú v dvoch dávkach a budú tak stačiť na zaočkovanie troch miliónov ľudí. Vakcíny chce Moderna začať Izraelu dodávať ešte v januári.



K oznámeniu o odobrení už druhej vakcíny na území Izraela došlo v čase, keď židovský štát zápasí s treťou vlnou epidémie, nárastom prípadov nákazy i nedostatkom vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech, uvádzajú The Times of Israel.



Prvú dávku očkovacej látky od Pfizer/BioNTech už dosiaľ podali vyše 1,2 miliónu obyvateľov, čo je asi 12 percent populácie krajiny. Vakcinačná kampaň sa v Izraeli začala 20. decembra, a to s prednostným očkovaním zdravotníkov a ľudí starších ako 60 rokov.



V Izraeli, ktorý celosvetovo vedie v miere zaočkovanosti populácie, platí už tretí celoštátny lockdown. Napriek tomu zažíva krajina nárast v počte prípadov nákazy, pritom ministerstvo zdravotníctva v utorok oznámilo 8308 nových prípadov, čo je dosiaľ jeden z najvyšší denných prírastkov, uvádza AP. Od začiatku pandémie v Izraeli celkovo zaznamenali už vyše 450.000 prípadov koronavírusovej infekcie a 3445 úmrtí.



Vakcínu od Moderny schválil Izrael ako tretia krajina na svete. Očakávalo sa pritom, že v tomto smere bude nasledovať príklad Spojených štátov, ktoré spoločne s Kanadou vakcínu schválili už skôr, píšu The Times of Israel. Vakcínu by onedlho mohli schváliť aj v Európskej únii, vo Švajčiarku, v Singapure či Británii, ktorých regulačné úrady ju momentálne posudzujú.



Izraelské médiá v uplynulých dňoch informovali, že krajina na budúci týždeň spomalí alebo dokonca úplne zastaví očkovanie ľudí prvou dávkou vakcíny proti infekčnej chorobe COVID-19 od spoločnosti Pfizer. Dôvodom je nedostatok týchto vakcín, pričom riešenie problému by malo trvať niekoľko týždňov. Prestávka v očkovacej kampani však neovplyvní podanie druhej dávky vakcíny približne 1,2 miliónu ľudí, ktorí už prvú dávku dostali.