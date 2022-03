Moderna požiadala o schválenie štvrtej dávky vakcíny proti COVID-19

Washington 18. marca (TASR) - Farmaceutická spoločnosť Moderna vo štvrtok predložila americkej Správe potravín a liečiv (FDA) žiadosť na schválenie podávania štvrtej dávky vakcíny proti koronavírusu pre dospelých. TASR správu prevzala z agentúry AP.



V porovnaní so spoločnosťou Pfizer, ktorá požiadala o autorizáciu štvrtej dávky len pre seniorov, sa žiadosť Moderny vzťahuje na celú dospelú populáciu.



V tlačovom vyhlásení spoločnosť uviedla, že rozšírením žiadosti na poskytnutie štvrtej dávky pre všetkých dospelých umožní Centru pre prevenciu a kontrolu chorôb a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pružnejšie rozhodovanie o tom, pre koho je štvrtá dávka vhodná. Osoby vo vyššom veku či s pridruženými diagnózami sú totiž na vznik ochorenia COVID-19 náchylnejšie.



Podľa šéfa Moderny Stéphana Bancela chce spoločnosť do augusta 2023 vyvinúť i vakcínu, ktorá by bola okrem ochorenia COVID-19 zároveň účinná aj voči chrípke a iným respiračným ochoreniam.



Na Slovensku je očkovanie štvrtou posilňujúcou dávkou proti ochoreniu COVID-19 odporúčané každému imunokompromitovanému pacientovi, ktorý má viac ako 18 rokov.