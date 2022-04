Moderna požiadala v USA o schválenie vakcíny pre deti do 6 rokov

Washington 28. apríla (TASR) - Americká biotechnologická firma Moderna vo štvrtok oznámila, že odovzdala žiadosť o schválenie svojej vakcíny proti covidu na núdzové použitie v USA pre deti vo veku od šiestich mesiacov do šiestich rokov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Deti do šiestich rokov sú jediná veková skupina, ktorá v USA a väčšine krajín sveta ešte nemá prístup k vakcíne proti ochoreniu COVID-19.



"Sme presvedčení, že (táto vakcína) dokáže bezpečne chrániť tieto deti proti SARS-CoV-2, čo je veľmi dôležité v našom pokračujúcom boji proti ochoreniu COVID-19, a že ju privítajú predovšetkým rodičia a opatrovníci," napísal v oznámení generálny riaditeľ Moderny Stéphane Bancel.



Spoločnosť v marci oznámila výsledky svojich skúšok, ktoré ukázali, že dvojdávkový režim je pre tieto deti bezpečný a prinesie im silnú imunitnú odpoveď.



Konkrétne dve dávky po 25 mikrogramov podané dojčatám, batoľatám a predškolákom vytvoria podobnú hladinu protilátok ako dve dávky po 100 mikrogramov podané mladým ľuďom vo veku 18 až 25 rokov – to naznačuje, že budú mať podobný stupeň ochrany proti vážnemu priebehu nákazy koronavírusom.



Na skúškach sa zúčastnilo 4200 detí vo veku dva až šesť rokov, ako aj 2500 dojčiat a bábätiek vo veku šesť mesiacov až dva roky. Vedľajšie účinky vakcíny sú vo všeobecnosti mierne a zhodné s tými u starších vekových skupín.



Spoločnosť Moderna však zistila pomerne slabý účinok vakcíny proti samotnej nákaze, pričom skúšky sa konali počas vlny variantu koronavírusu omikron. Súčasná generácia vakcín bola vyvinutá proti pôvodnému koronavírusu.



Účinnosť vakcíny u detí vo veku šesť mesiacov až dva roky bola 51 percent a účinnosť u detí od dvoch do piatich rokov bola 37 percent.



Moderna uviedla, že tieto údaje sú podobné odhadom účinnosti vakcíny u dospelých počas omikronu a že v súčasnosti tiež skúma posilňujúce dávky pre všetky detské vekové kategórie.



Táto nízka účinnosť dvoch dávok môže byť prekážkou pre schválenie.



U detí vo veku menej ako päť rokov, aj keď nie sú zaočkované, je však veľmi nízke riziko vážneho priebehu nákazy koronavírusom. V tejto vekovej skupine zaznamenali v USA od začiatku pandémie len 476 úmrtí, ukazujú oficiálne údaje.



Medzi všetkými deťmi v USA sa vyskytlo tiež takmer 8000 prípadov postcovidového multisystémového zápalu (MIS-C), ktorý si vyžiadal 66 detských úmrtí.