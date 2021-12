Moderna: Posilňujúca dávka vakcíny by mala ochrániť pred omikronom

Prečítajte si aj:EMA odporučila podmienečnú registráciu vakcíny od firmy Novavax



Boston 20. decembra (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Moderna v pondelok oznámila, že posilňujúca dávka jej vakcíny proti koronavírusu by mala poskytovať ochranu aj proti koronavírusovému variantu omikron. Informovala o tom agentúra AP.V súčasnosti schválená posilňujúca dávka v množstve 50 mikrogramov zvýšila úroveň protilátok, ktoré variant omikron dokážu zničiť, približne 37-násobne v porovnaní so stavom pred jej podaním, píše Moderna v tlačovej správe. Dávka v množstve 100 mikrogramov túto úroveň zvýšila približne 83-násobne. Takúto dávku odporúčajú pre ľudí s oslabeným imunitným systémom.Moderna v tlačovej správe zverejnila predbežné laboratórne údaje, ktoré ešte neboli odborne posúdené, píše AP. Minulotýždňové testovanie americkým Národným zdravotníckym inštitútom (NIH) však potvrdilo podobné výsledky.Klinické testy predmetnej vakcíny od spoločnosti Moderna by sa mali začať začiatkom roka 2022.Vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech v testoch takisto preukázala výrazný nárast v množstve protilátok schopných zneškodniť omikron. Obe tieto vakcíny (Pfizer a Moderna) využívajú technológiu mRNA. Mnohé krajiny sveta ich používajú vo svojich očkovacích kampaniach, pripomína AP.Úroveň protilátok určuje, do akej miery môže vakcína zabrániť nákaze koronavírusom. Tieto protilátky sú však len jednou zložkou obrany imunitného systému, pripomína AP. Ďalšie štúdie potvrdili, že vakcíny chránia pred vážnym priebehom ochorenia v prípade, že sa človek koronavírusom nakazí.