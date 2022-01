Moderna vyvíja nové vakcíny, jedna z nich bude proti omikronu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ženeva 18. januára (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Moderna v pondelok uviedla, že dokončuje vývoj vakcíny proti koronavírusovému variantu omikron a dáta o nej by mohli byť dostupné v marci. Výrobca liečiv zároveň vyvíja aj kombinovanú posilňujúcu vakcínu proti koronavírusu a chrípke, pričom dúfa, že s jej distribúciou začne v niektorých krajinách v budúcom roku, informovala agentúra Reuters.uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Stephane Bancel na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose.Moderna okrem toho v súčasnosti pracuje aj na vývoji kombinovanej vakcíny proti koronavírus, chrípke a respiračnému syncyciálnemu vírusu (RSV).uviedol Bancel. Zároveň dodal, že táto vakcína bude dostupná najskôr na jeseň v roku 2023, a aj to zrejme iba v niektorých krajinách.Bancel zároveň na fóre uviedol, že Moderne sa v roku 2021 podarilo distribuovať 807 miliónov dávok svojej vakcíny proti koronavírusu, pričom jedna štvrtina z nich putovala do krajín s nízkym príjmom. Spoločnosť dúfa, že vďaka navýšeniu kapacity dokáže tento rok vyrobiť dve až tri miliardy dávok tejto vakcíny, píše agentúra AFP.Mnohé krajiny začali ponúkať svojim obyvateľom tretiu dávku vakcínu proti COVID-19, pričom Izrael pristúpil už k podávaniu štvrtej dávky.Podľa spoločnosti Moderna bude štvrtú dávku protikoronavírusovej vakcíny mnoho ľudí potrebovať na jeseň tohto roku, keď začne klesať účinnosť tretej dávky.Mnohí odborníci však vyjadrili pochybnosti o podávaní štvrtej posilňujúcej dávky, pretože sa obávajú toho, že opakované podávanie vakcíny môže mať na imunitný systém človeka napokon negatívny účinok.Popredný vedec a poradca americkej vlády Anthony Fauci však na ekonomickom fóre uviedol, že o tom neexistujú žiadne dôkazy. Podľa Fauciho by však bolo najlepšie, ak by posilňujúce vakcíny účinkovali proti viacerým potenciálnym variantom koronavírusu naraz.