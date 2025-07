Moderný pamätník sklamal bývalé pracovníčky textilných tovární

Londonderry 9. júla (TASR) - Po desaťročiach diskusií o tom, ako si uctiť pamiatku žien, ktoré pracovali v mestských továrňach na košele, vzniklo v severoírskom meste Londonderry sochárske dielo v podobe troch obrovských cievok nití odliatych z bronzu. Informuje o tom denník The Guardian.



Pamätník s výškou od dvoch do 3,5 metra je situovaný na námestí Harbour Square a pripomína obdobie, keď tisíce dievčat a žien pracovali v desiatkach tovární, vďaka ktorým sa Londonderry stalo svetovou jednotkou vo výrobe košieľ.



Niektoré bývalé pracovníčky sú však v úžase a tvrdia, že rozhodnutie použiť pri tvorbe pamätníka abstraktné symboly namiesto ženských postáv znevažuje ich úlohu v histórii. „Toto gesto zďaleka nesplnilo naše očakávania, cítime sa vylúčene,“ uviedla niekdajšia zamestnankyňa Clare Mooreová.



Pred oficiálnym odhalením pamätníka v júni niekoľko bývalých pracovníčok zorganizovalo protest a držalo transparent s nápisom „Tieto dievčatá z továrne hovoria nie“. Podľa nich sa neuskutočnili žiadne riadne konzultácie a bronzové cievky sa nepodobajú tým, ktoré sa reálne používali v továrňach.



Mestská a okresná rada dúfala, že dielo za 187.000 libier urobí bodku za 20-ročnou snahou o reprezentáciu priemyselného dedičstva mesta prostredníctvom verejného umenia. Rada označila pamätník za „vhodnú poctu“ a uviedla, že sa plne zapojila do spolupráce s bývalými pracovníčkami.



Autor projektu Chris Wilson uviedol, že odhaleniu pamätníka predchádzali najmenej dva roky konzultácií vrátane celodenného workshopu, na ktorom bol model diela predstavený desiatkam bývalých zamestnankýň, ktoré nevzniesli žiadne námietky.



Súsošie síce nie je figurálne, ale je „takmer antropomorfné“, pričom naznačuje skupinu ľudí, s textúrami a tieňmi, ktoré vyvolávajú spomienky, povedal výtvarník. „Všetky továrne sú už preč, ale v rozhovoroch s dámami som sa stretol s ich spomienkami a priateľstvami,“ priblížil Wilson.