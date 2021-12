Módí a Putin diskutovali o viacerých témach

Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) si podáva ruku s indickým premiérom Naréndrom Módím pred ich stretnutím v Naí Dillí 6. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Naí Dillí 6. decembra (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí a ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok stretli v indickej metropole Naí Dillí. Obaja lídri diskutovali okrem iného o bilaterálnych vzťahoch, vojenskej spolupráci, pandémii, obchode či o situácii v Afganistane, informovali agentúry TASS, Reuters a AP.Rokovanie Módího a Putina trvalo podľa agentúry TASS až tri a pol hodiny. Putin na začiatku stretnutia uviedol, že Rusko sa obracia k Indii ako k veľmoci s priateľskými obyvateľmi, a poďakoval Módimu za pozvanie do Indie. Zároveň ho pozval na budúci rok na návštevu Moskvy, aby sa tam zúčastnil na každoročnom rusko-indickom summitue.Indický premiér poukázal na to, že Rusko a India v pondelok uzatvorili niekoľko dohôd o vzájomnej spolupráci.uviedol Módí.Na indicko-ruskom summite v pondelok uzavreli okrem iného dohodu, na základe ktorej India vyrobí 600.000 ruských samopalov typu AK-203, oznámil ruský výrobca zbraní – spoločnosť Kalašnikov.Podľa agentúry AP okrem toho Moskva a Naí Dillí podpísali tiež dohodu týkajúcu sa rozšírenia spolupráce v oblasti vojenských technológií – ide o vojenský program, ktorý bude trvať desať rokov.Módí a Putin tiež hovorili o pandémii koronavírusu, ktorá podľa indického lídra neovplyvnila vývoj indicko-ruských vzťahov. Obe krajiny sa okrem toho dohodli na urýchlení vzájomného uznávania certifikátov o očkovaní.uviedol Módí.Lídri Indie a Ruska diskutovali tiež situácii v Afganistane a ňou súvisiacim bojom proti terorizmu. Obe strany sa dohodli, že do Afganistanu pošlú humanitárnu pomoc.uviedol Putin s tým, že v tejto súvislosti je znepokojujúca najmä situácia v Afganistane.Módí však podotkol, že vzťahy Indie a Ruska sa aj napriek zmenám na medzinárodnej scéne nemenia.uviedol.