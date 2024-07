Módí bude s Putinom rokovať o prehĺbení ekonomickej spolupráce

Moskva 2. júla (TASR) - Nadchádzajúca návšteva indického premiéra Naréndru Módího v Rusku, ktorú Moskva avizovala ešte koncom júna, bude veľmi dôležitá. V utorok to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin bude s Módím rokovať o bilaterálnych vzťahoch, vzájomnom obchode, ale aj regionálnej a globálnej bezpečnosti - témach, ktoré sú podľa Peskova vždy na programe takýchto stretnutí.



Kremeľ zatiaľ nespresnil, kedy sa návšteva indického premiéra uskutoční, podľa ruských médií to však bude v júli. Peskov potvrdil, že návšteva je v záverečnej fáze príprav.



Rusko a India udržiavajú úzke vzťahy, ktoré siahajú až do obdobia studenej vojny. Význam Naí Díllí ako kľúčového obchodného partnera Moskvy vzrástol od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. India pod vedením Módího agresiu Moskvy neodsúdila, zdôrazňuje však potrebu mierového ukončenia konfliktu.



Módí navštívil Rusko naposledy v roku 2019, keď sa zúčastnil na ekonomickom fóre vo Vladivostoku. S Putinom sa stretol v roku 2022 na okraj summitu Šanghajskej organizácie spolupráce v Uzbekistane.



Avizovaná zahraničná cesta sa uskutoční po tohtoročných voľbách v Indii, v ktorých si Módí víťazstvom svojej nacionalistickej Indickej ľudovej strany (BJP) zaistil tretie funkčné obdobie ako predseda vlády.