Módí dorazil do Kyjeva, kde bude rokovať o spolupráci krajín a mieri

Kyjev 23. augusta (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí pricestoval v piatok do Kyjeva na rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, uviedol šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Návšteva sa bude sústrediť na posilnenie hospodárskych väzieb a spolupráce v oblasti obrany, vedy a technológií, no aj na prímerie vo vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP.



"Do Kyjeva som dorazil dnes ráno. Indická komunita mi pripravila veľmi srdečné privítanie," napísal indický premiér na platforme X.



Módí zavítal na Ukrajinu po prvý raz, odkedy krajina získala nezávislosť od Sovietskeho zväzu v roku 1991. Zároveň do Kyjeva zamieril po júlovej návšteve Moskvy, kde sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v čase ruského útoku na detskú nemocnicu v Kyjeve, ozrejmil Reuters. Zelenskyj vtedy označil stretnutie za "obrovské sklamanie a zničujúci úder pre mierové úsilia".



India sa vyhla odsúdeniu ruskej invázie. Namiesto toho vyzvala Kyjev aj Moskvu na to, aby konflikt riešili prostredníctvom dialógu a komunikácie.



Vo štvrtok sa stretol Módí s poľským prezident Andzejom Dudom a v paláci Belweder vo Varšave rokovali o ruskej vojne na Ukrajine a jej dôsledkoch pre celý svet, uviedla agentúra PAP. Stretol sa aj s poľským premiérom Donaldom Tuskom, ktorý uviedol, že Poľsko má záujem o prehĺbenie spolupráce s Indiou v oblasti obranného priemyslu.