Módí gratuloval Trumpovi a Netanjahuovi k návrhu prímeria v Gaze
V rámci prvej fázy dohody dôjde k výmene rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za stovky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach.
Autor TASR
Naí Dillí 9. októbra (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí vo štvrtok pogratuloval lídrom z USA a Izraela k úspešnému podpísaniu návrhu dohody prvej fázy prímeria pre Pásmo Gazy podľa iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Módí v príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a „pogratuloval mu k historickému úspechu mierového plánu pre Gazu“.
Návrh dohody podpísal Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas v Egypte v nadväznosti na 20-bodový mierový plán pre Gazu, ktorý Trump oznámil v septembri. Došlo k tomu takmer dva roky po útoku Hamasu na juh Izraela 7. októbra 2023, ktorý začal vojnu v Pásme Gazy.
V rámci prvej fázy dohody dôjde k výmene rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za stovky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach.
Indický predseda vlády telefonicky gratuloval aj Netanjahuovi k „pokroku dosiahnutému v rámci mierového plánu prezidenta Trumpa pre Gazu,“ uviedol v osobitnom príspevku na platforme X. „Vítame dohodu týkajúcu sa prepustenia rukojemníkov a posilnenia humanitárnej pomoci pre ľudí v Gaze,“ uviedol Módí. Podľa jeho slov obaja potvrdili, že „terorizmus v žiadnej forme či podobe nie je prijateľný nikde vo svete“.
