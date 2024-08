Módí: India stojí na strane mieru

Kyjev 23. augusta (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v piatok počas krátkej návštevy Kyjeva uistil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že India je pripravená aktívne prispieť k mierovému úsiliu. Obe strany označili stretnutie za "historické". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Predseda indickej vlády uviedol, že Naí Dillí nie je k ukrajinsko-ruskej vojne neutrálne či ľahostajné a že stojí na strane mieru. Zároveň v Kyjeve zdôraznil význam dialógu a diplomacie, ktoré sú podľa neho jediným riešením konfliktu.



Prvá návšteva indického premiéra na Ukrajine v jej novodobej histórii prichádza v období vojny, ktorú Rusko začalo útokom vo februári 2022. Moskva medzitým postupuje s jednotkami na východe Ukrajiny, zatiaľ čo Kyjev napreduje s armádou v cezhraničnej invázii v Kurskej oblasti.



V rámci spoločného vyhlásenia pre novinárov Módí oznámil, že do Kyjeva prišiel s posolstvom mieru, a vyzval Rusko a Ukrajinu na rokovania pri najbližšej možnej príležitosti. "Obe strany by si mali spoločne sadnúť a nájsť východisko z tejto krízy," zdôraznil. "Chcem vás ubezpečiť, že India je pripravená zohrávať aktívnu úlohu v akomkoľvek úsilí o dosiahnutie mieru. Ak v tom môžem zohrať nejakú úlohu ja osobne, urobím to, ubezpečujem vás o tom ako priateľ," dodal.



Ukrajina považuje zahraničnú cestu indického premiéra za významnú príležitosť, pri ktorej mohol Kyjev prezentovať svoje stanovisko krajine s tradične úzkymi hospodárskymi a obrannými väzbami na Moskvu. Taktiež ide o možnosť posilnenia spolupráce Indie a Ukrajiny v oblasti hospodárskych väzieb, obrany, vedy a techniky.