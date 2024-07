Módí je na dvojdňovej návšteve v Moskve, bude večerať s Putinom

Moskva 8. júla (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v pondelok pricestoval do Moskvy na dvojdňovú štátnu návštevu. Na programe má neformálnu večeru u šéfa Kremľa Vladimira Putina a spoločné rokovania, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Ide o Módího prvú návštevu Ruska od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Naposledy ho navštívil v roku 2019, keď sa zúčastnil na ekonomickom fóre vo Vladivostoku. S Putinom sa stretol v roku 2022 na okraj summitu Šanghajskej organizácie spolupráce v Uzbekistane.



Indický líder sa bude podľa očakávaní počas svojej návštevy snažiť prehĺbiť vzťahy s Ruskom. Odborníci tvrdia, že prioritnou témou rokovaní bude spolupráca v obrannom priemysle, keďže v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu meškajú dodávky náhradných dielov vojenskej techniky do Indie.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už avizoval, že lídri budú diskutovať o "perspektívach ďalšieho rozvoja tradične priateľských rusko-indických vzťahov" aj relevantných otázkach medzinárodnej a regionálnej agendy.



Rusko a India udržiavajú úzke vzťahy, ktoré siahajú až do obdobia studenej vojny. Najľudnatejšia krajina sveta sa pod Módího vedením vyhla odsúdeniu ruského postupu v súvislosti s inváziou na Ukrajinu, zároveň však zdôraznila potrebu mierového riešenia.



India, ktorá je tretím najväčším spotrebiteľom ropy na svete, je zároveň významným odberateľom ruskej ropy. India zvýšila objem nakupovanej ropy z Ruska v porovnaní s rokom 2021 viac ako 20-násobne, uvádza stanica Sky News.