Módí: Konflikt na Blízkom východe je porovnateľný s pandémiou
Konflikt na Blízkom východe, ktorý sa začal 28. februára vojenskou operáciou Spojených štátov a Izraela proti Iránu, má vážny vplyv na svetovú ekonomiku a životy ľudí, uviedol Módí.
Autor TASR
Naí Dillí 23. marca (TASR) - Zložitá situácia na svete, ktorú vyvolal konflikt na Blízkom východe, je porovnateľná s obdobím pandémie COVID-19 a môže mať dlhodobé následky, vyhlásil v pondelok indický premiér Naréndra Módí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Zložitá situácia vo svete, ktorá vznikla v dôsledku vojny na Blízkom východe, bude mať pravdepodobne dlhodobé následky, a preto musíme byť pripravení a zachovať jednotu,“ povedal Módí v indickom parlamente. Poukázal na to, že podobným výzvam boli vystavení počas pandémie ochorenia COVID-19.
V prejave podľa agentúry TASS pripomenul, že India sa vždy zasadzovala za „mier v záujme ľudstva“, pretože „jediným riešením tohto problému (vojna proti Iránu) je dialóg a diplomacia“. V tejto súvislosti indický premiér poukázal na to, že jeho krajina vynakladá úsilie, aby všetky strany konfliktu čo najskôr našli cestu k mierovému urovnaniu.
Konflikt na Blízkom východe, ktorý sa začal 28. februára vojenskou operáciou Spojených štátov a Izraela proti Iránu, má vážny vplyv na svetovú ekonomiku a životy ľudí, uviedol Módí. „Situácia v západnej Ázii vyvoláva znepokojenie. Tento konflikt trvá už viac ako tri týždne. Má vážny vplyv na globálnu ekonomiku a životy ľudí, a práve preto svet vyzýva všetky strany, aby ho čo najskôr vyriešili,“ povedal indický premiér.
Módí súčasne odsúdil útoky na civilných obyvateľov, energetické a dopravné objekty a tiež útoky na obchodné lode a blokovanie Hormuzského prielivu, čo je podľa jeho slov „neprijateľné“.
