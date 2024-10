Módí na stretnutí s Putinom vyzval na ukončenie konfliktu na Ukrajine

Kazaň 22. októbra (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v utorok na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas summitu skupiny BRICS povedal, že si praje, aby sa konflikt na Ukrajine vyriešil mierovo a rýchlo. Opätovne tiež ponúkol, že sprostredkuje mierové rozhovory. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Trojdňový summit v meste Kazaň, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 20 hláv štátov i generálny tajomník OSN António Guterres, je najväčším podujatím v Rusku od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Moskva podľa AFP dúfa, že skupina BRICS sa stane akousi protiváhou k "hegemónii" Západu.



"Sme v neustálom kontakte v súvislosti s konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou," povedal indický premiér Putinovi na úvod stretnutia. "Veríme, že spory sa môžu vyriešiť jedine mierovo. Podporujeme úsilie o rýchle obnovenie mieru a stability," dodal Módí s tým, že India je pripravená poskytnúť všetku možnú pomoc.



Putin vyzdvihol podľa jeho slov privilegované strategické partnerstvo Ruska a Indie.



India sa od začiatku vojny na Ukrajine podľa AFP pohybuje na diplomatickej hrane. Ukrajine prisľúbila humanitárnu podporu, no zároveň sa vyhla výslovnému odsúdeniu ruskej invázie. Módí v auguste počas návštevy Kyjeva vyhlásil, že Naí Dillí nie je voči ukrajinsko-ruskej vojne neutrálne či ľahostajné a stojí na strane mieru.



Medzi hlavnými bodmi programu summitu je aj Putinov nápad na vytvorenie platobného systému pod vedením BRICS, ktorý by konkuroval medzinárodnej finančnej sieti SWIFT, od ktorej ruské banky odstrihli v roku 2022. Diskutovať by sa malo aj o eskalujúcom konflikte na Blízkom východe.



Kremeľ označil summit BRICS za diplomatický triumf, ktorý dokazuje neúspech pokusov Západu o izolovanie Ruska v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Spojené štáty odmietli, že by sa skupina BRICS mohla stať geopolitickým rivalom, zároveň vyjadrili obavy, že Moskva v čase zúriaceho konfliktu na Ukrajine posilňuje svoje diplomatické sily.