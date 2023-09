Módí ocenil strategické partnerstvo medzi Indiou a Saudskou Arábiou

Naí Dillí 11. septembra (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v pondelok ocenil strategické partnerstvo svojej krajiny so Saudskou Arábiou v spojitosti s plánmi na infraštruktúrne prepojenie Európy s Blízkym východom a Indiou. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Spoločne sme vykonali historický štart na vytvorenie hospodárskeho koridoru," povedal Módí saudskoarabskému korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi v Naí Dillí. Obaja sa v sobotu zúčastnili na rokovaní lídrov krajín zoskupenia G20.



Európska únia, Spojené štáty a ďalší partner predstavili ambicióznu iniciatívu infraštruktúry spájajúcej Európu s Blízkym východom a Indiou. Plán podporili aj Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE). Krajiny túto iniciatívu začali s cieľom prepojiť železničné siete, prístavy, elektrické a dátové siete a potrubia na prepravu vodíka.



Hoci je tento projekt zameraný na obchod, mohol by mať rozsiahly vplyv - vrátane rozvoja kontaktov medzi Izraelom a Saudskou Arábiou, ktorí sú dlhoročnými protivníkmi. Do Rijádu v pondelok po prvý raz pricestovala izraelská delegácia s cieľom aktualizovať zoznam Svetového kultúrneho a historického dedičstva UNESCO.



Saudská Arábia oficiálne neuznáva štát Izrael a nepripojila sa ani k Abrahámovým dohodám z roku 2020, ktoré sprostredkovali USA a v rámci ktorých Izrael nadviazal vzťahy s krajinami Perzského zálivu - SAE a Bahrajnom.