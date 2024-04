Módí poprel tvrdenia, že India smeruje k autokracii

Naí Dillí 29. apríla (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v pondelok poprel, že by jeho krajina smerovala k autokracii. Reagoval tak na obvinenia, že vláda zorganizovala trestné konania s cieľom oslabiť oponentov pred prebiehajúcimi parlamentnými voľbami. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Módí (73) sa po desiatich rokoch v úrade stále teší veľkej popularite. Očakáva sa, že vo voľbách, ktoré prebiehajú od 19. apríla do 1. júna, si zaistí tretie funkčné obdobie.



Jeho vyhliadky na víťazstvo posilnilo j niekoľko trestných konaní voči oponentom vrátane vyšetrovania, ktoré vo februári zmrazilo bankové účty hlavnej opozičnej strany Indický národný kongres (INC).



Podľa Módího je tvrdenie, že India sa pod jeho vládou stáva "volebnou autokraciou", výmysel jeho nespokojných rivalov. "Keďže opozícia nie je schopná dostať sa k moci, začína hanobiť Indiu na svetovej scéne," povedal v rozhovore pre denník Times of India, ktorý bol zverejnený v pondelok. "Šíria výmysly o našich ľuďoch, demokracii a inštitúciách," dodal.



Hodnotenie slobody tlače v Indii sa od nástupu Módího do funkcie v roku 2014 výrazne zhoršilo, zatiaľ čo obmedzenia občianskej spoločnosti spôsobili, že ľudskoprávne organizácie ako Amnesty International výrazne obmedzili svoje aktivity v krajine.



Módí v tohtoročných voľbách stojí proti aliancii viac ako dvoch desiatok politických strán. Viacerí ich lídri sú buď vyšetrovaní, vo väzení, alebo obvinení z trestných činov. Jeho hlavný oponent Ráhul Gándhí bol vlani nakrátko vylúčený z parlamentu po odsúdení za krivé obvinenie. Opozičný politik čelí mnohým ďalším trestným konaniam, z ktorých viaceré začali členovia vládnej Indickej ľudovej strany (Bháratíja džanatá pártí - BJP).



Indický premiér očakáva, že BJP a jej spojenci získajú vo voľbách viac ako 400 kresiel v 543-člennom parlamente, čo by bol historický výsledok.