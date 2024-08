Módí povedal Putinovi, že podporuje rýchle a mierové ukončenie vojny

Naí Dillí 27. augusta (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v utorok povedal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že podporuje rýchle a mierové ukončenie vojny na Ukrajine. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Módí v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že v telefonáte si s Putinom "vymenil názory na rusko-ukrajinský konflikt" a podelil sa s ním o "svoje postrehy z nedávnej návštevy Ukrajiny". V rozhovore podľa vlastných slov "zopakoval pevný záväzok Indie podporovať skoré, trvalé a mierové riešenie konfliktu".



Indický premiér navštívil Ukrajinu minulý týždeň v piatok. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému povedal, že "žiadny problém by sa nemal riešiť na bojisku", pripomína agentúra AFP.



O svojej návšteve v Kyjeve hovoril Módí v pondelok aj s prezidentom USA Joeom Bidenom. V telefonáte zopakoval "konzistentný postoj Naí Dillí v prospech dialógu a diplomacie", informovalo indické ministerstvo zahraničných vecí.



Rusko je už desaťročia najväčším dodávateľom zbraní pre Indiu. Obe krajiny udržujú úzke vzťahy od čias studenej vojny. Od začiatku vojny na Ukrajine sa Moskva stala pre Naí Dillí aj významným dodávateľom ropy za zníženú cenu. Podľa AFP to dramaticky zmenilo ich hospodárske väzby.



India zároveň posilňuje bezpečnostné väzby so západnými krajinami v súvislosti s rastúcim vplyvom Číny v regióne.