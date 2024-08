Indický Módí pricestoval do Poľska ako ich prvý premiér od roku 1979

Varšava 21. augusta (TASR) — Indický premiér Naréndra Módí pricestoval v stredu do Varšavy na dvojdňovú návštevu Poľska. Po jej skončení odcestuje na Ukrajinu, informuje TASR na základe správ agentúry AFP a televízie NDTV.



Módí je prvým indickým premiérom v Poľsku za 45 rokov. Pred ním Poľsko navštívil v roku 1979 Mórárdží Désaí.



Na programe má okrem iného bilaterálne rokovania s prezidentom Andrzejom Dudom a predsedom vlády Donaldom Tuskom, stretnutie so zástupcami približne 25-tisícovej indickej komunity, vybranými poľskými podnikateľmi a poprednými indológmi. Pripomenie si tiež pamiatku indického maharadžu, ktorý počas druhej svetovej vojny poskytol útočisko asi 6000 poľským ženám a deťom.



Módí sa so súčasným poľským premiérom Donaldom Tuskom predtým stretol štyrikrát, keď pôsobil vo funkcii predsedu Európskej rady. V marci 2022 telefonicky hovoril s prezidentom Dudom a poďakoval mu za pomoc, ktorú Poľsko poskytlo pri evakuácii viac ako 4000 indických študentov z Ukrajiny.



"Moja návšteva Poľska sa uskutočňuje v čase, keď si pripomíname 70. výročie našich diplomatických vzťahov. Poľsko je kľúčovým ekonomickým partnerom Indie v strednej Európe," uviedol Módí vo vyhlásení zverejnenom pred odletom do Poľska.



Indické ministerstvo zahraničných vecí vyzdvihlo skutočnosť, že mnoho indických spoločností má obchodné zastúpenie v Poľsku vo viacerých sektoroch, od IT cez farmaceutický priemysel po výrobu poľnohospodárskych vozidiel či elektroniky. Takmer 30 poľských spoločností má zasa obchodné zastúpenie v Indii. Od roku 2019 existujú priame lety medzi Indiou a Poľskom.



Po návšteve Poľska odletí Módí 23. augusta na svoju prvú návštevu Ukrajiny, kde bude rokovať s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Jeho vláda sa vyhla výslovnému odsúdeniu ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Namiesto toho vyzvala obe strany, aby svoje nezhody vyriešili dialógom. V Rusku bol Módí v roku 2019 a v júli 2024, Putina prijal v Naí Dillí v roku 2021.