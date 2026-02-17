< sekcia Zahraničie
Módí rokoval s Macronom, obaja vyzdvihli vzájomnú spoluprácu
TASR
Paríž/Naí Dillí 17. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok pricestoval na trojdňovú návštevu Indie na pozvanie premiéra Naréndru Módího. Po spoločných rokovaniach v Mumbai obaja ocenili vzájomné vzťahy a potvrdili ďalšiu spoluprácu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Indicko-francúzske partnerstvo nepozná žiadne hranice, siaha od hlbokých oceánov až po najvyššie vrchy... V dnešnom turbulentnom svete je toto partnerstvo zárukou globálnej stability,“ uviedol Módí. Vzťahy medzi krajinami označil za veľmi špeciálne.
„Posilníme multilateralizmus prostredníctvom dialógu a diplomacie, aby sme umožnili stabilitu a mier... Obe krajiny veria v právny štát a multipolárny svet,“ dodal indický premiér pre novinárov.
Francúzsky prezident vyzdvihol „pozoruhodné zrýchlenie“ vzťahov s Indiou, ktoré podľa jeho slov prišlo v reakcii na „meniaci sa medzinárodný poriadok“. Macron dodal, že Paríž ani Naí Dillí nechce „podliehať akejkoľvek forme hegemónie“ ani konfliktom, ktoré vedie len zopár krajín.
Macron Indiu vyzval, aby podporila v rusko-ukrajinskej vojne pozastavenie útokov zameraných na civilistov a infraštruktúru.
Podľa televízie France 24 sa rokovania budú počas Macronovej návštevy zameriavať na spoluprácu v oblasti umelej inteligencie (AI), obrany vrátane prípadnej dohody o stíhacích lietadlách Dassault Rafale a v oblasti posilňovania strategických vzťahov.
V indickom hlavnom meste Naí Dillí sa v pondelok začal medzinárodný päťdňový AI Impact Summit, na ktorom sa zúčastní aj prezident SR Peter Pellegrini. Macron by naň mal pricestovať v stredu, uvádza France 24. Podľa televízie je cesta francúzskeho prezidenta v Indii v poradí štvrtou vo funkcii hlavy štátu.
