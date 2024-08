Módi rokoval s Tuskom o obrannej spolupráci pred cestou do Kyjeva

Varšava 22. augusta (TASR) - Poľsko chce prehĺbiť spoluprácu s Indiou v oblasti obranného priemyslu, uviedol vo štvrtok premiér Donald Tusk. Varšava sa týmto spôsobom snaží odkloniť od ruských dodávateľov a zároveň podieľať na modernizácii ozbrojených síl Indie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Indický premiér Naréndra Módí sa v Poľsku zastavil cestou do Kyjeva, kde sa chce "podeliť o názory" na mierové riešenie konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. Jeho návšteva nasleduje po júlovej ceste do Moskvy, ktorá vyvolala kritiku zo strany USA aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, pretože k nej došlo v rovnakom čase ako k ruskému útoku na detskú nemocnicu v Kyjeve.



"Nie je náhoda, že sme hovorili o posilnení obranného priemyslu," povedal Tusk na tlačovej konferencii s Módím vo Varšave. "Ako Poľsko sme pripravení podieľať sa na modernizácii vojenskej techniky," doplnil poľský premiér. Poľsko je od ruskej invázie v roku 2022 jedným z najvernejších podporovateľov Ukrajiny, zatiaľ čo India zostáva neutrálna.



Napriek tomu bola spolupráca Poľska a Indie týkajúca sa obranného priemyslu jednou z priorít programu prvej návštevy indického premiéra vo Varšave za uplynulých 45 rokov, uvádza Reuters.



Naí Dillí sa v minulosti intenzívne spoliehalo na Moskvu v oblasti dodávok vojenskej techniky, no v posledných rokoch sa snaží o diverzifikáciu, ktorá sa ešte zintenzívnila po invázii na Ukrajine. Nemenovaný poľský predstaviteľ uviedol, že India má veľa techniky zo sovietskej éry, napríklad tanky T-72, ktoré Poľsko dokáže opraviť alebo modernizovať, čo vytvára príležitosť na spoluprácu, upresnil Reuters. India dokonca nedávno znovu otvorila obranné oddelenie na svojom veľvyslanectve vo Varšave.



Módí pred návštevou Kyjeva tiež uviedol, že jeho krajina je ochotná ponúknuť svoju pomoc pri ukončení konfliktov na Ukrajine a v západnej Ázii. "India pevne verí, že žiadny problém sa nedá vyriešiť na bojisku," povedal indický premiér. "Podporujeme dialóg a diplomaciu v záujme rýchleho obnovenia mieru," dodal. Tusk ocenil Módího angažovanosť a vyjadril presvedčenie, že India môže zohrať pozitívnu úlohu.