Módí sa počas svojej prvej návštevy Egypta stretol so Sísím

Káhira 25. júna (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí sa v nedeľu v Káhire stretol s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Išlo o zriedkavú návštevu, počas ktorej sa obe strany zaviazali prehĺbiť strategické partnerstvo.



Lídri sa dohodli, že India - najľudnatejšia krajina sveta - zvýši investície v Egypte, ktorý má najviac obyvateľov v arabskom svete - 105 miliónov -, a ktorý sa momentálne zmieta v hospodárskej kríze, informovala tlačová agentúra AFP.



Módí, ktorý je pri moci od roku 2014, bol na svojej prvej návšteve tejto severoafrickej krajiny a zároveň spojenca USA po štvordňovej ceste do Spojených štátov, kde sa stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Módí a Sísí "podpísali spoločné vyhlásenie o povýšení vzťahov na strategické partnerstvo", ktoré prvýkrát avizovali v januári, keď Sísí navštívil Naí Dillí, uviedol hovorca egyptského lídra.



India a Egypt sa zaviazali zvýšiť bilaterálny obchod o miliardy dolárov, keďže India tiež zvyšuje investície v Egypte, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.



Egypt sužuje dlhotrvajúca hospodárska kríza; mena za rok stratila polovicu svojej hodnoty. Vláda sa preto v uplynulých mesiacoch snaží o diverzifikáciu zahraničných investorov, medzi ktorých patria aj mocnosti Perzského zálivu a Čína.



Sísí udelil Módímu najvyššie egyptské štátne vyznamenanie, Rad Nílu. Módí naopak pozval Sísího na summit skupiny najväčších ekonomík sveta G20, ktorý bude India hostiť v septembri.



Lídri potvrdili svoj "vzájomný záväzok" posilňovať vzťahy. Podľa prezidentského úradu v Káhire to má zahŕňať "zvýšenie počtu návštev na najvyššej úrovni", uľahčenie priamych letov medzi hlavnými mestami a "rozvoj indických investícií v Egypte".



Podľa údajov Egyptskej centrálnej banky (CBE) je India už siedmym najväčším obchodným partnerom Egypta, pričom objem obchodu dosiahol v minulom roku sedem miliárd dolárov.



Obaja lídri sa v januári dohodli na zvýšení indických investícií v Egypte, ktoré v súčasnosti predstavujú viac ako 3,15 miliardy dolárov, a to aj prostredníctvom potenciálnej "vyhradenej plochy pre indický priemysel v hospodárskej zóne Suezského prieplavu", uvádza AFP.



Medzi tieto projekty patrí aj továreň na výrobu ekologického vodíka v hodnote 12 miliárd dolárov, ktorú má postaviť indická spoločnosť ACME Group.



V roku 2022, keď ruská invázia na Ukrajinu zvýšila svetové ceny obilia, India zakázala vývoz pšenice, aby ochránila svoje rezervy a obmedzila infláciu, ale Egyptu ako najväčšiemu svetovému dovozcovi pšenice udelila výnimku.