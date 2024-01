Módí slávnostne otvoril kontroverzný hinduistický chrám v Ajódhja

Naí Dillí 22. januára (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v pondelok slávnostne otvoril kontroverzný hinduistický chrám v meste Ajódhja v štáte Uttarpradéš na severe krajiny. Chrám stojí na ruinách historickej Báburovej mešity. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Stále rozostavaný chrám je zasvätený hinduistickému božskému kráľovi Rámovi. Módí takto splnil dôležitý nacionalistický sľub a vďaka nemu by po voľbách mohol vstúpiť do rekordného tretieho funkčného obdobia, dúfa jeho vládna Indická ľudová strana (BJP).



Módího BJP a nacionalistické skupiny vykresľujú nový chrám ako ústredný bod vízie znovuzískania hinduistickej hrdosti, ktorú podľa nich zatienili stáročia mogulskej nadvlády a britského kolonializmu.



Analytici považujú pondelkovú ceremóniu za začiatok Módího predvolebnej kampane, ktorý sa počas desiatich rokov pri moci snažil premeniť krajinu zo sekulárnej demokracie na výrazne hinduistický štát.



Chrám sa nachádza na jednom z najchúlostivejších náboženských miest Indie. Vďaka tomu by mohol posilniť Módího šance na získanie tretieho funkčného obdobia za sebou. Hinduisti tvoria 80 percent z 1,4 miliardy obyvateľov najľudnatejšej krajiny na svete.



Odhadované náklady na výstavbu chrámu na ploche takmer troch hektárov sú 217 miliónov dolárov. Do roku 1992 tam stála Báburova mešita zo 16. storočia, ktorú vtedy zničili hinduistické davy. Boli presvedčené, že bola postavená na ruinách chrámu, ktorý označoval miesto narodenia Rámu.



Miesto je dlhodobo náboženským centrom pre obe komunity, pričom zbúranie mešity vyvolalo v celej Indii krvavé nepokoje. Zahynulo vtedy asi 2000 ľudí, väčšinou moslimov.



Spor v roku 2019 ukončil indický najvyšší súd a v kontroverznom rozhodnutí označil zničenie mešity za "hrubé porušenie" zákona. Napriek tomu lokalitu pridelil hinduistom a moslimom poskytol iný pozemok ako náhradu.