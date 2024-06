Módí smeruje k víťazstvu vo voľbách, jeho oponent je vo väzení

Naí Dillí 3. júna (TASR) - Z čiastkových výsledkov sčítania hlasov odovzdaných v parlamentných voľbách v Indii vyplýva, že pri moci zostane úradujúci indický premiér Naréndra Módí. Konečné výsledky parlamentných volieb, ktoré boli pre veľkosť Indie rozložené na sedem etáp, zverejnia v utorok, informovala v pondelok agentúra AFP.



Módího najväčší oponent Arvind Kedžrivál sa medzičasom - v nedeľu - musel vrátiť do väzenia, z ktorého bol dočasne prepustený na kauciu, informovala agentúra Reuters.



Kedžrivál - predseda vlády zväzového teritória Naí Dillí a neochvejný zástanca boja proti korupcii - patrí medzi vodcov opozičnej aliancie, ktorá dúfala, že sa jej hinduistického nacionalistu Módího podarí odstaviť od moci. V roku 2006 sa stal nositeľom ocenenia Ramon Magsaysay Award, ktorá sa označuje za ázijskú Nobelovu cenu. Kedžrivál ju získal ako líder hnutia za právo na informácie a pomoc chudobným pri boji proti korupcii.



Kedžrivála zadržali v marci v rámci vyšetrovania podozrení z korupcie. Jeho zatknutie mesiac pred začiatkom všeobecných volieb označili jeho priaznivci za politické sprisahanie, ktoré zosnovala Módího vládnuca Indická ľudová strana (BJP).



Indický najvyšší súd ho v máji prepustil na kauciu, aby mohol viesť kampaň - pod podmienkou, že sa vráti do väzby hneď po skončení hlasovania.



Kedžrivál je vo veku 55 rokov v najvyššej exekutívnej funkcii v Naí Dillí už takmer desať rokov. Jeho administratíva bola obvinená z korupcie po tom, čo v roku 2021 zaviedol politiku liberalizácie predaja alkoholu, čím sa vzdal lukratívnej účasti štátu v tomto sektore.



Toto opatrenie bolo síce v roku 2022 revidované, ale vyšetrovanie údajného skorumpovaného prideľovania licencií viedlo k uväzneniu dvoch kľúčových spojencov Kedžrivála, ktorý popieral akékoľvek previnenie a po zatknutí odmietol opustiť svoj post.



Po jeho zadržaní v marci sa v mnohých veľkých indických mestách konali podporné demonštrácie.



"Musíme zachrániť túto krajinu pred diktatúrou," povedal Kedžrivál po svojom prepustení z väzenia v máji a vyzval svojich priaznivcov, aby išli voliť.



Odporcovia Naréndru Módího a ochrancovia ľudských práv už dlho upozorňujú na úpadok slobôd v Indii. Americký think-tank Freedom House tento rok poznamenal, že vládnuca strana "v čoraz väčšej miere využíva vládne inštitúcie na prenasledovanie politických oponentov".



Podľa AFP však západné demokracie do značnej miery zatvárali oči pred ohrozením práv a slobôd v Indii - deje sa tak v snahe zachovať si Indiu ako spojenca proti Číne. Imidž Naréndru Módího v Indii posilnil aj jej rastúci vplyv - v roku 2022 sa stala piatou najväčšou ekonomikou sveta.



Opozícia počas predvolebnej kampane obviňovala Módího zo stigmatizácie moslimov a podnecovania medzináboženského napätia. Módí mal totiž aj počas svojej kampane kontroverzné poznámky na adresu moslimov, pričom ich označil aj za "infiltrátorov". Koalíciu opozičných strán, ktorú tvorili dve desiatky subjektov, zároveň obvinil, že indické bohatstvo chce prerozdeliť moslimom.