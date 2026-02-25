Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. február 2026Meniny má Frederik a Frederika
< sekcia Zahraničie

Módí v Knesete: Za Izraelom stojíme pevne a s plným presvedčením

.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho manželka Sara sledujú, ako indický premiér Narendra Modi podpisuje knihu návštev v Chagallovej sále v Knessete, izraelskom parlamente v Jeruzaleme, v stredu 25. februára 2026. Foto: TASR/AP

Podľa šéfa indickej vlády je hospodársky rast Indie a líderstvo Izraela v oblasti technologických inovácií prirodzeným základom pre budúce partnerstvo.

Autor TASR
Jeruzalem 25. februára (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v stredu počas návštevy Izraela vystúpil v izraelskom parlamente (Knesete). V príhovore zdôraznil, že India po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 pevne stojí za Izraelom. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP a portál Times of Israel.

„Nesiem so sebou najhlbšiu sústrasť indického národa za každý stratený život a za každú rodinu, ktorej svet bol zničený barbarským teroristickým útokom Hamasu 7. októbra,“ povedal Módí. „Cítime vašu bolesť, zdieľame váš smútok. India stojí pevne po boku Izraela s plným presvedčením v tejto chvíli aj v budúcnosti,“ vyhlásil.

Podľa šéfa indickej vlády je hospodársky rast Indie a líderstvo Izraela v oblasti technologických inovácií prirodzeným základom pre budúce partnerstvo.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v príhovore pred Módího vystúpením deklaroval, že Jeruzalem a Naí Dillí vybudujú „železnú alianciu“ krajín proti extrémistickému islamu. „India podporuje Izrael, pretože chápe, že Izrael slúži ako ochranný múr proti barbarstvu,“ deklaroval. „Masaker zo 7. októbra dal jasne najavo: buď nás os zla džihádistov zničí, alebo my zničíme ju,“ vyhlásil.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov