Módí volal s Pezeškijánom a odsúdil útoky na kritickú infraštruktúru
Autor TASR
Naí Dillí 21. marca (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v sobotu v príspevku na platforme X uviedol, že hovoril s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom. Počas toho odovzdal svoje priania pri príležitosti sviatkov íd al-fitr a perzský Nový rok (Nórúz) a vyjadril nádej, že sviatočné obdobie prinesie západnej Ázii mier, stabilitu a prosperitu. TASR o tom informuje podľa správy premiéra zverejnenej na platforme X.
„Odsúdili sme útoky na kritickú infraštruktúru v regióne, ktoré ohrozujú stabilitu a narúšajú globálne dodávateľské reťazce,“ uviedol Módí. Zároveň zdôraznil potrebu zaistiť otvorené a bezpečné námorné trasy.
„Ocenil som aj pokračujúcu podporu Iránu v oblasti bezpečnosti a ochrany indických občanov v Iráne,“ zdôraznil premiér.
V sobotu odovzdal svoje blahoželania iránskym vodcom a tamojším obyvateľom aj ruský prezident Vladimir Putin. „Zaželal iránskemu ľudu silu na prekonanie týchto ťažkých skúšok a zdôraznil, že v tomto náročnom období zostáva Moskva verným priateľom a spoľahlivým partnerom Teheránu,“ uviedol Kremeľ.
Moskva, dlhoročný spojenec Teheránu, odsúdila americko-izraelské útoky na Irán, ktoré sa začali 28. februára a vyvolali vojnu v regióne.
